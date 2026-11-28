Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt MU trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino không thể mang đến sự khởi sắc mà người hâm mộ chờ đợi. Trái lại, Quỷ đỏ tiếp tục phơi bày hàng loạt vấn đề nghiêm trọng ở hàng phòng ngự.

MU khởi đầu khá chủ động và tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Joshua Zirkzee có tình huống đối mặt thủ môn Caoimhín Kelleher nhưng không thể tận dụng, trong khi cú đánh đầu của Harry Maguire đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, sự phung phí của đội chủ nhà nhanh chóng phải trả giá.

MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Manchester United

Phút 19, Callum Wilson xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Senne Lammens, đưa Brentford vượt lên dẫn trước. Chỉ 13 phút sau, tiền đạo người Anh tiếp tục trừng phạt hàng thủ MU bằng pha kết thúc cận thành sau đường kiến tạo của Dango Ouattara. Hai bàn thua trong hiệp một khiến Old Trafford chìm trong bầu không khí thất vọng. Các cầu thủ chủ nhà còn phải nhận những tiếng la ó khi rời sân.

Sau giờ nghỉ, Pochettino thực hiện những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. MU có thời điểm tạo được sức ép, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến họ không thể thay đổi cục diện. Youri Tielemans còn đưa bóng trúng xà ngang, trong một ngày mà vận may cũng không đứng về phía đội chủ nhà.

Brentford thì tận dụng rất tốt những khoảng trống đối phương để lại. Phút 82, Kristoffer Ajer ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Kevin Schade ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 90+2. Theo tường thuật của The Guardian và NBC Sports, nhiều cổ động viên MU đã rời Old Trafford trước khi trận đấu khép lại.

Thất bại này càng khiến áp lực đè nặng lên Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina đã có trận ra mắt MU bằng thất bại 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield. Sau đó, ông tiếp tục không thể giúp đội bóng tìm lại chiến thắng và giờ phải nhận thêm một trận thua nặng nề ngay tại Old Trafford.

Một trận thua trên sân nhà đã đủ đau đớn, nhưng cách MU sụp đổ trước Brentford còn đáng lo hơn. Old Trafford từng là nơi khiến nhiều đối thủ phải e dè, nhưng lúc này, chính đội bóng áo đỏ lại trở thành tập thể dễ bị tổn thương. Pochettino còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn kéo Quỷ đỏ ra khỏi cuộc khủng hoảng.