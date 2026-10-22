MU thua tan nát ở Cúp C1, Julian Nagelsmann sắp đến thay Carrick

Áp lực thêm gia tăng với Michael Carrick, sau khi MU thua tan nát 1-4 trước Como do Cesc Fabregas dẫn dắt. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của ‘Quỷ đỏ’ tại sân chơi Champions League, và là trận thứ 7 liên tiếp họ không biết đến chiến thắng, tính trên mọi đấu trường. Sau 10 trận đầu mùa giải, MU chỉ thắng 2, hòa 4, thua 4.

Carrick già đi rất nhiều sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức ngồi 'ghế nóng' MU. Ảnh: X Fabrizio Romano

Không chỉ gia tăng số người hâm mộ đòi MU sa thải Carrick, giới chuyên môn cũng nghĩ rằng thời gian của cựu tiền vệ trên ‘ghế nóng’ tại Nhà hát của những giấc mơ, sắp đi đến hồi kết.

Và khi MU tiếp tục sa lầy, đội trưởng Bruno Fernandes “đổ thêm dầu vào lửa” bằng cách công khai chỉ trích chiến thuật của ông thầy người Anh mà mới mùa trước ngôi sao người Bồ còn hết lòng ủng hộ. Carrick cũng không ngần ngại đáp trả lại Bruno Fernandes, chê trách học trò không chịu chạy trên sân,…

Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, trận thua trước Como có thể là dấu chấm hết cho Carrick tại MU: “Một kết quả thật đáng xấu hổ, nhưng điều tồi tệ nhất tôi nghĩ là không mấy ai tin MU có thể thắng tối nay. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, việc MU thua Como không phải là bất ngờ, chỉ cách họ để thảm bại mới là điều gây sốc.

Đây là một màn trình diễn tồi tệ, một kết quả kém cỏi mà có thể khiến HLV khó giữ được việc. Carrick là một người tốt, một cầu thủ giỏi và đã làm rất tốt mùa trước, nhưng giờ đây dường như lại có thêm một HLV nữa của MU phải ra đi”.

Julian Nagelsmann được cho đang vượt lên trên Conte để trở thành ứng viên số 1 thay Carrick. Ảnh: Transfer News Live

Theo TEAMtalk, MU đã có thảo luận nội bộ về việc thay Carrick, trong bối cảnh tình hình tiếp tục xấu đi. Những ngày qua, Conte được xem là ứng viên số 1 trở thành HLV trưởng tiếp theo của MU, nhưng tin tức mới nhất từ talkSPORT cho hay, Julian Nagelsmann hiện vươn lên dẫn đầu.

Nguồn trên khẳng định, phía MU đã có liên hệ với người đại diện của cựu thuyền trưởng tuyển Đức và Bayern Munich, về việc đến Old Trafford thay thế Carrick.

Có thông tin, Julian Nagelsmann nhận được sự “ngưỡng mộ” từ một số thành viên trong ban lãnh đạo MU, trong khi Conte mang đến những lo ngại về sự tính cách, không có lịch sử gắn bó lâu dài với một đội bóng và thường yêu cầu toàn quyền kiểm soát việc chuyển nhượng.