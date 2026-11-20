Những con số đáng lo ngại xuất hiện đúng thời điểm HLV Mauricio Pochettino tiếp quản đội bóng đang chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng Premier League.

Theo Reuters, ngày 19/11, Manchester United công bố báo cáo tài chính quý I với khoản lỗ ròng 18,1 triệu bảng, tăng đáng kể so với mức 6,6 triệu bảng cùng kỳ năm trước. Doanh thu của đội bóng tăng 4%, đạt 146 triệu bảng trong ba tháng kết thúc vào tháng 9.

Đáng chú ý, tổng nợ của MU đã tăng thêm 125 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 775 triệu USD tính đến tháng 9. Đội chủ sân Old Trafford cho biết khoản nợ gia tăng liên quan đến hoạt động tái cấp vốn tín dụng hồi tháng 6.

MU tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính khi khoản lỗ trong quý I tăng gần gấp ba lần, trong khi tổng nợ chạm mốc 775 triệu USD. Ảnh: Manchester United

Tình hình tài chính của MU càng đáng lo khi đội bóng trải qua mùa giải đầy thất vọng. Sau 10 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ giành được một chiến thắng và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Thành tích yếu kém khiến ban lãnh đạo phải sa thải HLV Michael Carrick và bổ nhiệm Mauricio Pochettino vào thứ Sáu tuần trước.

Nhà cầm quân người Argentina trở thành HLV thứ ba được bổ nhiệm dưới thời Sir Jim Ratcliffe, người nắm vai trò điều hành hoạt động bóng đá của CLB. Trước đó, Ruben Amorim và Michael Carrick đều không thể giúp MU tìm lại sự ổn định.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết MU vui mừng chào đón Pochettino cùng đội ngũ cộng sự. Ưu tiên của CLB là hỗ trợ ban huấn luyện mới nhằm liên tục cải thiện màn trình diễn trên sân cỏ.

Theo Reuters, những khó khăn trên sân cỏ cũng kéo theo nguy cơ thiệt hại tài chính rất lớn. Nếu MU xuống hạng, đội bóng có thể mất hàng chục triệu bảng doanh thu và nguồn thu từ các hợp đồng tài trợ.

Đây là sức ép không nhỏ dành cho Pochettino ngay trong những ngày đầu tiếp quản đội bóng. Thử thách đầu tiên của ông là chuyến làm khách trước Liverpool vào Chủ nhật, trận đấu được xem là phép thử quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Trong khi đó, MU vẫn giữ nguyên dự báo doanh thu và lợi nhuận cốt lõi cả năm, đồng thời khẳng định tiếp tục tuân thủ các quy định về bền vững tài chính. Tuy nhiên, khoản lỗ gia tăng và tổng nợ ngày càng lớn cho thấy Pochettino không chỉ phải giải quyết cuộc khủng hoảng thành tích mà còn tiếp quản một CLB đang chịu áp lực tài chính đáng kể.