MU thua đậm tân binh, Arsenal cầm hòa Bayern Munich

Como (áo xanh) thi đấu thăng hoa trước Manchester United. (Ảnh: MUFC)

Bất ngờ lớn nhất trong loạt trận tối 21/10, rạng sáng 22/10 (giờ Việt Nam) đến tại sân Giuseppe Sinigaglia (Italia). Đội bóng lần đầu tham dự C1, chủ nhà Como chỉ mất chưa đầy hai phút để vượt lên khi Nico Paz có khoảng trống trước vòng cấm và thực hiện cú cứa lòng chính xác vào góc xa khung thành Manchester United.

Đội bóng Italia duy trì sức ép sau giờ nghỉ. Phút 49, Paz chọc khe để Anastasios Douvikas thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Tám phút sau, tiền vệ người Argentina tự mình hoàn tất cú đúp sau pha cướp bóng rồi đột phá hơn 30m trước khi sút chéo góc. Jacobo Ramón đánh đầu ghi bàn thứ tư cho Como ở phút 76.

Manchester United chỉ có bàn danh dự ở phút 90+1 nhờ Joshua Zirkzee. Thất bại 1-4 khiến thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng, trong khi Nico Paz trở thành nhân vật nổi bật nhất với hai bàn thắng và một kiến tạo.

Tại sân vận động Allianz Arena (Đức), Arsenal và Bayern Munich chia điểm sau trận hòa 2-2. Eberechi Eze, vào sân thay Bukayo Saka bị chấn thương, mở tỷ số cho đội khách ở phút 25. Bayern đáp trả 10 phút sau khi Harry Kane kiến tạo để Alphonso Davies lập công.

Sang hiệp 2, Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 61 sau tình huống Jurrien Timber để bóng chạm tay, đưa Bayern vượt lên. Tuy nhiên, đến phút 82, Declan Rice băng xuống dứt điểm từ góc hẹp, ấn định tỷ số 2-2. Với bàn thắng này, Kane trở thành cầu thủ thứ hai sau Cristiano Ronaldo ghi bàn trong 10 trận Champions League liên tiếp.

Declan Rice gỡ hòa cho Arsenal. (Ảnh: Arsenal)

Real Madrid tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại RB Leipzig 4-1 tại sân vận động Santiago Bernabéu (Tây Ban Nha). Bernardo Silva mở tỷ số trước giờ nghỉ, sau đó Arda Guler và Kylian Mbappé lần lượt lập công trong hiệp 2.

Leipzig rút ngắn cách biệt, nhưng Yan Diomande khép lại chiến thắng bằng cú vô-lê đẹp mắt. Thủ môn Thibaut Courtois cũng có nhiều pha cứu thua quan trọng giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Ở các trận khác, Galatasaray thắng Lille 4-2 trong màn rượt đuổi sáu bàn thắng. Victor Osimhen ghi bàn ấn định tỷ số khi trở lại đối đầu đội bóng cũ. Aston Villa vượt qua Viking 3-1; Inter Milan thắng Shakhtar Donetsk 1-0 dù Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ; Real Betis đánh bại Feyenoord 1-0 bằng quả phạt đền của Isco.

Club Brugge thắng Lens 3-0, trong khi LASK tạo bất ngờ khi ngược dòng đánh bại Sporting CP 3-2 trên sân khách.