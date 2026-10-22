MU thua Como từ sân tập, không phải phòng họp

Phút 37 trận đấu tại Champions League, Como thực hiện thành công 307 đường chuyền, trong khi MU chỉ có 172. Đội chủ nhà kiểm soát 62% thời lượng bóng, tung ra ba cú sút trúng đích, còn các học trò của Michael Carrick chưa một lần khiến thủ môn đối phương phải trổ tài.

Những con số phản ánh sự chênh lệch khó tin giữa hai đội. Como không chỉ giữ bóng tốt hơn mà còn khiến MU gần như bất lực trong việc tranh chấp ở khu trung tuyến. Ngay cả khi giành lại quyền kiểm soát, các cầu thủ đội khách cũng nhanh chóng rơi vào bế tắc vì thiếu phương án triển khai tấn công.

Bóng đá hiện đại không còn xem kiểm soát bóng là thước đo tuyệt đối của sức mạnh. Tuy nhiên, MU không chủ động nhường thế trận để chờ cơ hội phản công. Họ đơn giản không đủ khả năng giành lại bóng và cũng chẳng biết phải làm gì khi có bóng trong chân.

Sau trận, The Independent bình luận: "Người ta có thể phàn nàn về việc MU không được tăng cường lực lượng đầy đủ trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng màn trình diễn bạc nhược trước Como bắt nguồn từ sân tập, chứ không phải phòng họp của ban lãnh đạo".

Nhận định ấy chạm đến vấn đề lớn nhất của MU lúc này. Đội bóng có thể thiếu những cầu thủ chất lượng, nhưng việc duy trì cự ly đội hình, phối hợp pressing hay tổ chức các tình huống lên bóng thuộc về công tác huấn luyện. Và sau những gì diễn ra tại Como, Carrick khó tránh khỏi trách nhiệm.

MU đang chơi thứ bóng đá không có tổ chức

Trên The Guardian, nhà báo Jamie Jackson đánh giá Como tấn công và phòng ngự như một tập thể được Cesc Fabregas tổ chức bài bản. Ngược lại, MU thường chỉ có một hoặc hai cầu thủ lao lên gây sức ép, trong khi những người còn lại không hỗ trợ kịp thời.

Cesc Fabregas xây dựng được lối chơi gắn kết tại Como, trái ngược với sự thiếu ổn định của MU dưới thời Michael Carrick.

Vấn đề không đơn thuần nằm ở việc cầu thủ MU chạy ít hơn đối thủ. Một hệ thống pressing hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều vị trí. Khi tiền đạo áp sát trung vệ đối phương, các tiền vệ phải khóa hướng chuyền, còn hàng phòng ngự cần chủ động dâng lên để thu hẹp khoảng trống.

MU thiếu sự đồng bộ ấy. Không ít lần, cầu thủ tuyến trên lao lên tranh chấp nhưng phía sau lại xuất hiện những khoảng trống lớn. Como chỉ cần vài đường chuyền để vượt qua lớp pressing đầu tiên và đưa bóng đến những vị trí thuận lợi.

Tình trạng này thực tế kéo dài từ nhiều tuần trước. Trong trận hòa Tottenham 1-1 hôm 11/10, MU để đối phương thoát pressing chỉ bằng một pha phối hợp đơn giản từ sân nhà. Sáu cầu thủ áo đỏ bị bỏ lại phía sau bóng, khiến hàng tiền vệ phải vất vả lùi về bảo vệ khung thành.

Nhà báo Peter Smith của Sky Sports chỉ ra sự thiếu gắn kết trong cách MU tổ chức phòng ngự. Cựu danh thủ Jamie Carragher cũng cảnh báo nếu không cải thiện cường độ thi đấu, thầy trò Carrick sẽ tiếp tục gặp rắc rối.

Điều đáng lo là MU đã thử nhiều cách tiếp cận nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Trước Tottenham, họ pressing cao và để lộ khoảng trống. Đến trận gặp Como, Carrick lựa chọn phương án thận trọng hơn, song đội bóng vẫn không kiểm soát nổi khu vực giữa sân.

Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về phương án pressing của ban huấn luyện sau trận thua tại Italy.

Bruno Fernandes thậm chí công khai đặt câu hỏi về chiến thuật của ban huấn luyện. Sau trận, đội trưởng MU cho biết quyết định không pressing một kèm một xuất phát từ đội ngũ huấn luyện. Theo Fernandes, việc nhường quá nhiều thời gian và không gian giúp Como dễ dàng triển khai lối chơi.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn MU mạnh dạn gây sức ép ngay bên phần sân đối phương, thay vì liên tục lùi sâu và chờ đợi. Anh không trực tiếp chỉ trích Carrick, nhưng những phát biểu cho thấy cầu thủ MU cũng bắt đầu hoài nghi về cách đội bóng tiếp cận trận đấu.

Carrick lại có cách giải thích khác. Nhà cầm quân người Anh cho rằng MU thử pressing theo người trong hiệp hai nhưng vẫn thủng lưới. Ông nhấn mạnh không một hệ thống chiến thuật nào phát huy tác dụng nếu cầu thủ không chịu chạy và tranh chấp đủ quyết liệt.

Carrick có lý khi yêu cầu học trò phải nỗ lực hơn. Nhưng trách nhiệm của HLV không dừng ở việc đòi hỏi cầu thủ chạy nhiều. Ông còn phải giúp họ hiểu khi nào cần pressing, ai là người áp sát và những vị trí còn lại phải di chuyển ra sao.

Nếu một đội bóng liên tục mất phương hướng, khoảng cách giữa các tuyến quá lớn và cầu thủ thường xuyên không biết phải chuyền cho ai, trách nhiệm không thể chỉ thuộc về những người trực tiếp thi đấu.

Michael Carrick chịu sức ép lớn sau thất bại 1-4 trước Como, trận thứ bảy liên tiếp MU không thắng trên mọi đấu trường.

Carrick không thể mãi đổ lỗi cho nhân sự

Những bất ổn về lực lượng là thực tế không thể phủ nhận tại Old Trafford. Một tuần trước, Lisandro Martinez công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng và đặt câu hỏi về sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo. MU thiếu chiều sâu đội hình, trong khi Carrick phải xoay xở với nhiều ca chấn thương và án treo giò.

Tại Como, Matthijs de Ligt phải đá chính trong lần đầu ra sân sau 325 ngày. Băng ghế dự bị cũng xuất hiện nhiều cầu thủ trẻ, khiến Carrick không có nhiều lựa chọn khi đội bóng rơi vào thế bất lợi.

Tuy nhiên, thiếu nhân sự không đồng nghĩa với việc MU được phép thi đấu thiếu tổ chức. Họ không cần sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu để duy trì cự ly đội hình, bảo vệ trung lộ hay phối hợp gây sức ép lên đối phương.

Cách Carrick sử dụng con người cũng tạo ra những câu hỏi. Bruno Fernandes được bố trí đá tiền đạo ảo, thay vì vị trí số 10 quen thuộc. Bryan Mbeumo phải hoạt động rộng, trong khi Mason Mount và Andrey Santos gặp nhiều khó khăn ở khu vực giữa sân.

Sau giờ nghỉ, Carrick đưa Carlos Baleba và Amad Diallo vào sân, đồng thời điều chỉnh các vị trí tấn công. Nhưng những thay đổi không mang lại hiệu quả. MU tiếp tục thủng lưới ở phút 49 và 57, gần như đánh mất cơ hội trở lại trận đấu.

Nico Paz ghi hai bàn và kiến tạo một lần, liên tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của MU.

Theo Opta, MU chỉ tạo ra 1,05 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ 12 cú sút, trong khi Como đạt 2,04 xG với 11 lần dứt điểm. Đội chủ nhà có tám cú sút trúng đích, còn Nico Paz trực tiếp tham gia ba bàn thắng bằng hai pha lập công và một kiến tạo.

Como thực hiện thành công 594 đường chuyền, nhiều nhất trước MU tại Champions League kể từ khi Barcelona có 725 đường chuyền vào tháng 4/2019. Một đội bóng lần đầu tham dự giải đấu lại có thể kiểm soát thế trận trước MU theo cách quá dễ dàng.

Cựu hậu vệ Richard Dunne gọi màn trình diễn của MU là đáng xấu hổ khi bình luận trên Virgin Media. Theo ông, bất kể sử dụng sơ đồ nào, các cầu thủ vẫn không chạy đủ nhiều, thiếu tinh thần chiến đấu và không thể hiện được vai trò thủ lĩnh.

Paul Merson nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng tên tuổi Manchester United khiến nhiều người vẫn đánh giá đội bóng theo tiêu chuẩn của thời Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo hay Roy Keane. Trong mắt Merson, MU hiện tại đã cách rất xa đẳng cấp ấy, nên thất bại trước Como không còn quá bất ngờ.

Nhưng Carrick cũng cần nhìn lại chính mình. Mùa trước, ông đưa MU cán đích thứ ba tại Premier League với lực lượng không quá khác biệt. Bruno Fernandes từng chơi thăng hoa, trong khi đội bóng có khả năng phản công và tổ chức tấn công hiệu quả hơn nhiều.

Vì sao những nguyên tắc từng giúp MU chơi tốt không còn được duy trì? Vì sao các phương án điều chỉnh liên tục tạo thêm bất ổn thay vì cải thiện tình hình? Những câu hỏi ấy liên quan trực tiếp đến công việc của Carrick, không phải ngân sách chuyển nhượng.

Gary Neville từng đề xuất sử dụng cặp tiền vệ Santos - Baleba để tăng khả năng tranh chấp và bảo vệ hàng thủ. Cựu đội trưởng MU thừa nhận ông quá chán cảnh đội bóng trở thành đối thủ dễ chơi. Nhưng thay đổi một vài vị trí khó giải quyết tận gốc vấn đề nếu cả hệ thống vẫn thiếu sự liên kết.

Trận đấu tại Como càng khiến Carrick chịu sức ép lớn khi đặt cạnh Cesc Fabregas. HLV người Tây Ban Nha cũng được hỗ trợ đáng kể về chuyển nhượng, nhưng ông xây dựng được một tập thể có lối chơi rõ ràng. Các cầu thủ Como hiểu vị trí của mình, biết cách hỗ trợ đồng đội và phản ứng rất nhanh mỗi khi mất bóng.

MU lại liên tục bộc lộ những hạn chế cơ bản. Sau bảy trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, Carrick vẫn chưa tìm ra cách giúp các học trò vận hành ổn định. Những sai lầm về cự ly đội hình, khả năng pressing hay triển khai tấn công cứ lặp đi lặp lại.

Carrick nhận trách nhiệm sau trận thua Como, nhưng lời xin lỗi sẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa nếu MU tiếp tục chơi như hiện tại. Ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về chuyển nhượng, cầu thủ phải chịu trách nhiệm về thái độ thi đấu, còn HLV phải chịu trách nhiệm về cách vận hành đội bóng.

MU có thể cần thêm những bản hợp đồng chất lượng để cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, không một tân binh nào có thể giải quyết mọi vấn đề nếu cả tập thể vẫn thiếu tổ chức và không có phương án chiến thuật rõ ràng.

Trước khi yêu cầu ban lãnh đạo tiếp tục chi tiền, Carrick cần chứng minh ông đủ khả năng cải thiện những gì đang diễn ra trên sân tập. Bởi thất bại trước Como không chỉ phản ánh khoảng cách về phong độ hay chất lượng cầu thủ, mà còn cho thấy MU đang thua đối thủ ngay từ khâu chuẩn bị cho trận đấu.