MU thua Como hai lần chỉ trong một ngày

Nico Paz ghi hai bàn và kiến tạo một lần, góp công lớn giúp Como đánh bại MU 4-1.

Manchester United trải qua ngày thi đấu đáng quên tại Italy khi cả đội một và U19 cùng thất bại trước Como. Đáng chú ý, hai đội bóng của MU đều thủng lưới sớm, để đối thủ dẫn hai bàn trước khi tìm được cách đáp trả.

Trước khi thầy trò Michael Carrick thảm bại 1-4 tại Champions League, đội U19 MU cũng thua Como 1-2 ở lượt trận thứ ba UEFA Youth League. Hai thất bại khiến đội bóng Anh nhận tổng cộng 6 bàn thua và chỉ ghi được 2 bàn trong cùng ngày.

U19 MU cũng không thoát khỏi thất bại

Trên sân Centro Sportivo Comunale Angelo Volonte, U19 MU bị dẫn trước ngay phút thứ 4. Kevin Fustini thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng để Matteo Papaccioli mở tỷ số. Đến phút 19, Matteo Albini phối hợp với Francesco Andrealli trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Adam Lawrence thi đấu khởi sắc hơn. Phút 50, Jack Fletcher phối hợp với Jim Thwaites và Tynan Thompson rồi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Carrick chịu sức ép lớn khi MU trải qua bảy trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

MU tiếp tục gây sức ép nhưng không thể gỡ hòa. Cơ hội đáng tiếc nhất thuộc về Rafe McCormack, khi cú đánh đầu của anh bị thủ môn Dylan Sgarbi đẩy trúng xà ngang. Người gác đền Como sau đó tiếp tục cản phá pha đá bồi.

Thất bại khiến U19 MU chỉ có một điểm sau ba lượt trận, trong khi Como vươn lên bốn điểm. Đại diện Anh cũng nhận trận thua thứ hai liên tiếp ở UEFA Youth League.

Đội một MU thua còn nặng nề hơn

Vài giờ sau, đội một MU tiếp tục nhận kết quả thất vọng. Nico Paz mở tỷ số ngay phút thứ 2, trước khi cùng Anastasios Douvikas và Jacobo Ramon giúp Como dẫn 4-0. Joshua Zirkzee chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 90+1.

Paz góp dấu giày vào ba bàn thắng với cú đúp và một pha kiến tạo. Đáng chú ý, đội hình xuất phát Como chỉ có tổng cộng 62 lần ra sân tại Champions League trước trận, so với 242 lần của MU.

Bình luận trên The Guardian, nhà báo Jamie Jackson đánh giá Como vượt trội nhờ khả năng phối hợp giữa các tuyến và pressing đồng bộ. Trong khi đó, MU thiếu tổ chức, thường xuyên bị đối thủ vượt qua dễ dàng.

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher nhận xét trên Sky Sports rằng kết quả thất bại không quá bất ngờ, nhưng cách MU thua mới thực sự đáng lo ngại. Ông cho rằng màn trình diễn này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đối với tương lai Carrick.

Đáng chú ý, Jack Fletcher và Tynan Thompson đều có mặt trên ghế dự bị đội một sau khi thi đấu cho U19 MU trước đó. Tuy nhiên, cả hai không được sử dụng trong trận thua 1-4.

Hai thất bại chưa đủ để kết luận hệ thống đào tạo của MU thua kém Como. Dù vậy, việc cả đội trẻ lẫn đội một cùng thất bại trước đối thủ Italy càng khiến ngày 21/10 trở nên đáng quên với đại diện thành Manchester.