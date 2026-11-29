Thảm họa MU tiếp diễn

Brentford đánh gục MU ở Old Trafford. Đội bóng khiêm tốn của thành London vùi dập cựu bá chủ bóng đá Anh ngay trên sân đấu từng khiến bao đối thủ khiếp sợ.

Trong một buổi chiều tối sầm vì mưa, đội khách cho thấy vì sao tầng lớp trung lưu đông đảo của Premier League là động lực làm nên sức hấp dẫn của giải đấu này.

Wilson liên tục trừng phạt MU. Ảnh: BFC

Brentford thắng 4-0, lần đầu tiên họ ca khúc khải hoàn ở Old Trafford kể từ tháng 2/1937. Cột mốc lịch sử ấy cũng phơi bày tình cảnh tồi tệ của đội bóng miền Bắc nước Anh, CLB có tiềm lực tài chính lớn nhất nhờ lượng người hâm mộ đông đảo ở Anh, châu Mỹ và châu Á.

Thất bại khiến MU tiếp tục đứng áp chót Ngoại hạng Anh, chỉ hơn đội cuối bảng 1 điểm. Thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi nếu Crystal Palace thắng Hull City trong ngày hôm nay (21h05 ngày 29/11).

“Quỷ đỏ” phải vật lộn trụ hạng sau khi chi gần 700 triệu bảng để mua những cầu thủ không đáp ứng được đòi hỏi của CLB.

Khởi đầu của Mauricio Pochettino trên ghế huấn luyện cũng thê thảm như đoạn kết của Michael Carrick. MU tê liệt vì căng thẳng, lại phải trả giá khi cả hàng thủ lẫn thủ môn liên tục mắc sai sót.

Đội bóng thành Manchester thua 2, hòa 1 kể từ khi nhà cầm quân người Argentina đến. Pochettino sẽ vực dậy đội bóng bằng cách nào? Vấn đề đã vượt khỏi băng ghế huấn luyện và ăn sâu vào bộ máy điều hành CLB.

Ngoài sức ép từ khán đài và tâm lý nặng nề, MU còn tỏ ra bất lực về chuyên môn trước Brentford. Vẫn là câu chuyện cũ, chỉ thay nhân vật chính.

Zirkzee là thử nghiệm thất bại của Pochettino. Ảnh: MUFC

Tại Old Trafford, Pochettino tiếp tục xáo trộn đội hình và gây bất ngờ khi xếp Joshua Zirkzee đá cao nhất.

Cựu HLV trưởng tuyển Mỹ chọn tiền đạo Hà Lan cho vị trí trung phong thay vì Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha. Những hợp đồng đắt giá ngồi trên ghế dự bị. Thử nghiệm ấy thất bại.

Trăng mật trong địa ngục của Pochettino

Lisandro Martinez - tiếp tục đá hậu vệ trái - và Harry Maguire là hai người khốn khổ nhất. Cặp đôi này bị bỏ mặc khi tuyến giữa quá mỏng, trong khi còn Diogo Dalot và Leny Yoro cũng không giúp được gì nhiều.

Khi trận đấu bước sang phút 19, Callum Wilson - tiền đạo đã 34 tuổi và đến Brentford với vai trò dự bị - làm khổ các hậu vệ chủ nhà rồi tung cú sút vào giữa khung thành, đánh bại Senne Lammens, thủ môn đang gây nhiều tranh cãi.

Brentford ghi bàn thắng dễ dàng ở Old Trafford. Ảnh: BFC

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Wilson lại ghi bàn. Lần này, anh chỉ việc đưa bóng vào lưới trống sau khi Dango Ouattara vượt qua Lisandro Martinez rồi dọn cỗ.

Wilson chỉ ghi 1 bàn từ trong 11 vòng đấu trước đó, và chỉ cần 32 phút để khiến Old Trafford ê chề. Mọi chuyện quá dễ dàng với Brentford.

Từ đó, đội khách hầu như không gặp nguy hiểm, ngoại trừ cú sút dội xà ngang của Youri Tielemans đầu hiệp hai.

MU chơi nhạt nhòa và còn gặp may khi trọng tài bỏ qua tình huống Leny Yoro phạm lỗi rõ ràng với Kevin Schade trong vòng cấm. Dù vậy, Kristoffer Ajer vẫn nâng tỷ số lên 3-0 sau một quả phạt góc.

Hàng thủ “Quỷ đỏ” lại phòng ngự như những anh chàng đang mộng du. Kịch bản ấy lặp lại ở bàn thứ 4.

Trong thời gian bù giờ, Schade lốp bóng đẹp mắt, khiến những CĐV cuối cùng còn nán lại Old Trafford cũng đứng dậy ra về. Brentford có một chiến thắng tưng bừng đi vào lịch sử. Với MU, đó là một buổi chiều bẽ bàng.

Bầu không khí u ám bao trùm Pochettino và MU. Ảnh: MUFC

Sau 3 trận kể từ khi Pochettino đến, MU thua Liverpool 0-4, hòa Sporting Lisbon 2-2 rồi lại thảm bại 0-4 ngay trong ngày ông ra mắt Old Trafford. 10 bàn thua sau 3 trận.

Từ Carrick đến Pochettino, MU trải qua 12 vòng Premier League mà không giữ sạch lưới. Lần gần nhất điều tương tự diễn ra tại giải vô địch quốc gia đã rất lâu rồi, từ 1930/31.

Ngoài ra, sau 63 năm, MU mới lại thua 2 trận liên tiếp tại giải vô địch Anh với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Tuần trăng mật với Pochettino đã kết thúc trong cay đắng.

Dữ liệu đang chống lại chiến lược gia Argentina và MU, khi họ chỉ thắng 1 sau 12 vòng: 12 trong số 15 đội gần nhất thắng ít hơn 2 trận trong 12 vòng đầu tiên Premier League đã phải xuống hạng.

Giờ thì MU chỉ biết cầu nguyện Crystal Palace không thắng Hull, trong khi chuẩn bị cho trận đấu trên sân Newcastle ở vòng 13 (3h15 ngày 3/12).