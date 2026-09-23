MU thiệt hại nặng vì thần đồng JJ Gabriel

JJ Gabriel quyết tâm rời MU.

MU đang đứng trước nguy cơ chịu thiệt lớn trong vụ JJ Gabriel. Theo The Sun, đội chủ sân Old Trafford gần như chấp nhận mất trắng cầu thủ trẻ này và khó thu về khoản tiền tương xứng với tiềm năng của anh.

Gabriel được các nhân sự tại học viện MU đánh giá là một trong những cầu thủ 15 tuổi hay nhất châu Âu. Tuy nhiên, nếu tiền đạo này chuyển ra nước ngoài, giá trị tương lai của anh sẽ không được tính vào khoản bồi thường mà MU có thể nhận.

Con số được nhắc đến chỉ khoảng 300.000 bảng tiền đào tạo. Đây là khoản tiền rất nhỏ nếu đặt cạnh mức định giá tiềm năng lên tới 100 triệu bảng mà Gabriel từng được dự đoán có thể đạt được trong tương lai.

Nếu Gabriel gia nhập một CLB khác tại Premier League, một hội đồng trọng tài sẽ quyết định mức bồi thường. Khi đó, MU có cơ sở yêu cầu một khoản tiền lớn hơn.

Điều đáng chú ý là MU từng dành nhiều ưu đãi cho Gabriel trong nỗ lực giữ chân tài năng trẻ này. CLB đưa anh lên tập cùng đội một, cho thi đấu ở trận giao hữu với Atletico Madrid và đưa vào chuyến tập huấn tại Ireland.

HLV Ruben Amorim cùng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng từng trực tiếp thuyết phục Gabriel tiếp tục gắn bó với Old Trafford. MU thậm chí trao cho anh số áo 77 và đưa tên cầu thủ này vào danh sách đăng ký số áo Premier League mùa 2026/27.

Gabriel sau đó được cho là muốn ra đi. Barcelona từ lâu theo dõi cầu thủ này, trong khi người đại diện Ali Barat đã từng bước liên hệ với Real Madrid và Bayern Munich.

Việc MU không thể đưa Gabriel vào danh sách Champions League được xem là bước ngoặt. Do chưa đủ 16 tuổi, anh không thể được đăng ký vào danh sách B trước trận gặp Sabah.

Gabriel sau đó lập hat-trick trong lần cuối khoác áo MU tại UEFA Youth League. Theo những diễn biến gần đây tại MU, đây có thể đã là màn trình diễn cuối cùng của Gabriel cho “Quỷ đỏ”.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.