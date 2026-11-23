Chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro ngay phút thứ 8 khiến đội khách sớm rơi vào thế khó, trước khi Liverpool liên tiếp ghi bàn và khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt.

Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép lên khung thành MU. Phút thứ 6, Bradley Barcola bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự đội khách, bóng sau đó đến chân Alexander Isak nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Thụy Điển bị thủ môn Senne Lammens cản phá. Liverpool tiếp tục gây sức ép từ tình huống phạt góc, nhưng Virgil van Dijk không thể tận dụng cơ hội.

Bước ngoặt đến ở phút thứ 8. Đường bóng dài của Liverpool khiến hàng phòng ngự MU lúng túng, Isak thoát xuống và bị Leny Yoro phạm lỗi khi đang hướng về khung thành. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với trung vệ MU, khiến đội khách phải chơi thiếu người từ rất sớm.

MU nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tại Anfield trong trận ra mắt của HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool tận dụng ngay tình huống đá phạt sau đó. Phút 10, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút thấp, đưa bóng vào góc khung thành và đánh bại Lammens, mở tỷ số 1-0. Ba phút sau, Liverpool tiếp tục khiến MU choáng váng. Rio Ngumoha phối hợp bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền vào trong để Florian Wirtz dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

MU buộc phải thay đổi nhân sự ở phút 22 khi Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo nhằm củng cố hàng phòng ngự. Đội khách cố gắng giữ lại thế trận và hạn chế sức ép, nhưng Liverpool vẫn chiếm ưu thế, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn cho đội chủ sân Anfield.

Sau giờ nghỉ, MU đưa Joshua Zirkzee vào thay Matheus Cunha nhằm tìm kiếm phương án tấn công mới. Tuy nhiên, chơi với 10 người khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và duy trì sức ép. Liverpool vẫn kiểm soát trận đấu, trong khi thủ môn Lammens phải liên tục hoạt động để ngăn đối thủ gia tăng cách biệt.

Phút 66, Liverpool có bàn thắng thứ ba. Rio Ngumoha kết thúc pha phản công tốc độ, đưa đội chủ nhà dẫn 3-0 và gần như định đoạt trận đấu. MU tiếp tục thực hiện những điều chỉnh nhân sự, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước thế trận áp đảo của Liverpool.

Đến phút 82, Víctor Muñoz ghi bàn thứ tư cho Liverpool sau đường kiến tạo của Florian Wirtz, khép lại chiến thắng 4-0 tại Anfield. MU trải qua trận đấu đáng quên trong ngày Mauricio Pochettino ra mắt, còn Liverpool có màn trình diễn áp đảo để giành chiến thắng đậm trước đối thủ.