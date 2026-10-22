MU thảm bại trước Como, cơn ác mộng thật sự cho MU

Manchester United hành quân đến sân của Como với hành trang là lịch sử hào hùng, danh tiếng của một ông lớn và kỳ vọng về một chiến thắng tại Champions League.

Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân lại trở thành nỗi thất vọng lớn đối với người hâm mộ Quỷ đỏ. Thất bại 1-4 trước đại diện Italy không đơn thuần là một cú sẩy chân, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc sự khởi đầu một mùa bóng đầy tệ hại của MU.

Ảnh: Alessandro Garofalo/Reuters

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Nico Paz đã khiến đội khách choáng váng. Nhận bóng từ Lucas Da Cunha bên cánh phải, tiền vệ người Argentina xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc cao, đánh bại thủ môn Senne Lammens để mở tỷ số cho Como ngay phút thứ 2.

Bàn thua quá sớm cho thấy sự thiếu tập trung đáng báo động của hàng phòng ngự MU. Como lại tận dụng rất tốt khoảng trống mà đối phương để lộ. Sự khác biệt về khả năng dứt điểm và tổ chức phòng ngự sớm đẩy MU vào thế bất lợi.

Ảnh: Mattia Ozbot/Uefa/Getty Images

Sau bàn mở tỷ số, Como tiếp tục thi đấu đầy tự tin và liên tục gây sức ép. Anastasios Douvikas có những cơ hội nguy hiểm, buộc Lammens phải trổ tài cứu thua, trong khi Martin Baturina cũng khiến hàng thủ MU chao đảo.

Ở chiều ngược lại, những nỗ lực của Harry Maguire hay Matheus Cunha không đủ giúp đội khách tìm được bàn gỡ. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Como, nhưng cách biệt ấy chưa phản ánh hết những khó khăn mà MU phải đối mặt.

Bước sang hiệp hai, HLV Michael Carrick thực hiện hai nhiều sự thay đổi nhân sự, với hy vọng cải thiện thế trận. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa kịp phát huy hiệu quả, MU lại nhận thêm đòn đau.

Phút 49, từ pha phối hợp với Martin Baturina, Nico Paz tung đường chuyền sắc bén xuyên qua hàng phòng ngự MU, tạo điều kiện để Douvikas thoát xuống. Tiền đạo người Hy Lạp vượt qua sự đeo bám của Matthijs de Ligt trước khi dứt điểm đánh bại Lammens, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Một lần nữa, hệ thống phòng ngự Quỷ đỏ bị xuyên thủng tương đối dễ dàng.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 57, sai lầm cá nhân tiếp tục khiến MU phải trả giá. Carlos Baleba xử lý thiếu an toàn và để mất bóng trước sức ép của Nico Paz. Ngôi sao người Argentina lập tức tăng tốc, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Pha lập công này không chỉ hoàn tất cú đúp của Paz mà còn gần như dập tắt hy vọng giành điểm của MU.

Ảnh: Mattia Ozbot/Uefa/Getty Images

Bị dẫn trước ba bàn, MU cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Amad Diallo có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Jean Butez. Những nỗ lực tấn công rời rạc của Quỷ đỏ càng trở nên nhạt nhòa trước sự tự tin và hiệu quả của đội chủ nhà.

Phút 76, Como tiếp tục khoét sâu vào nỗi thất vọng của đối thủ. Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Kaiki Bruno thực hiện đường tạt bóng chính xác để trung vệ Jacobo Ramon bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Bàn thắng ấy như dấu chấm hết cho một đêm thi đấu thảm họa của MU, khi không ít cổ động viên đội khách đã rời khán đài trước tiếng còi mãn cuộc.

Phải đến phút 90+1, MU mới có bàn thắng danh dự. Từ đường chuyền của Amad Diallo, Joshua Zirkzee khống chế bóng rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Butez, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Tuy nhiên, pha lập công muộn màng ấy không thể cứu vãn một trận đấu mà Quỷ đỏ đã thất bại toàn diện.

Đáng lo ngại hơn, thất bại này nối dài chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng của MU trên mọi đấu trường. Đội bóng từng ba lần vô địch châu Âu giờ đây phải nhận thất bại nặng nề nhất ở đấu trường châu lục kể từ năm 1994. Những con số ấy cho thấy cuộc khủng hoảng không còn là câu chuyện của một trận đấu đơn lẻ.

Một trận đấu đầy tệ hại của MU. Ảnh: Alessandro Garofalo/Reuters

Thất bại này cũng khiến áp lực dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn. Dù MU gặp nhiều khó khăn về lực lượng do chấn thương và án treo giò, điều đó khó có thể giải thích hoàn toàn cho cách đội bóng liên tục để đối phương xuyên thủng hàng phòng ngự. Những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai không mang lại sự cải thiện như mong đợi, mà còn liên tiếp nhận những bàn thua.

Ngược lại Como, dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, Como đã trình diễn thứ bóng đá đầy chủ động và hiệu quả. Từng nhiều lần đối đầu MU khi còn khoác áo Arsenal và Chelsea, Fabregas giờ đây tiếp tục để lại dấu ấn trước Quỷ đỏ trên cương vị huấn luyện viên. Đội bóng Italy không chỉ biết tận dụng sai lầm mà còn cho thấy sự gắn kết trong cách tổ chức tấn công lẫn phòng ngự.

Cesc Fabregas. Ảnh: Claudia Greco/Reuters

Tỷ số 4-1 sẽ được Como ghi nhớ như một chiến thắng lịch sử, nhưng với Manchester United, đó phải là lời cảnh tỉnh. Bởi nếu không nhanh chóng thay đổi, Quỷ đỏ có nguy cơ sa lầy và những đối thủ từng bị xem là nhỏ bé đang từng bước vượt qua họ một cách dễ dàng.