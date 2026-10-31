MU thảm bại trước Chelsea, 9 trận liền không thắng

Fernandes và đồng đội bất lực trước Chelsea.

Sau Como, Bournemouth, đến lượt Chelsea khiến CĐV MU bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc. Đội bóng của Michael Carrick từng chơi khởi sắc và tạo ra hàng loạt cơ hội trong hiệp một, nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm cùng những sai lầm cá nhân khiến họ phải trả giá đắt. Tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez trở thành bước ngoặt, chấm dứt mọi hy vọng gượng dậy của đội khách.

Trong 45 phút đầu tiên, MU không hề lép vế trước Chelsea. Thậm chí, đội khách mới là bên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Bruno Fernandes có tình huống đối mặt thủ môn Penders ở phút 19 sau đường chuyền thuận lợi của Mbeumo, nhưng lại sút bóng vọt xà. Amad cũng liên tục được trao cơ hội, song sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến cầu thủ này không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 43, khi anh có cơ hội đối mặt khung thành nhưng tiếp tục dứt điểm vọt xà.

MU bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một.

Theo Sky Sports, MU tạo ra ba cơ hội rõ rệt trong hiệp một, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,01, cao hơn đáng kể mức 0,28 của Chelsea. Đội khách thậm chí đã đưa bóng vào lưới sau tình huống Maguire đánh đầu và Cunha đá bồi, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Việc không thể tận dụng ưu thế khiến MU phải bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0, dù họ có đủ cơ hội để tạo ra cách biệt.

Sự phung phí ấy nhanh chóng trở thành vấn đề lớn khi Chelsea tăng tốc trong hiệp hai. Phút 50, Morgan Rogers dễ dàng vượt qua hàng tiền vệ và hàng thủ MU trước khi tâng bóng kỹ thuật qua đầu Lammens, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thua cho thấy sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự đội khách, đặc biệt khi Rogers có quá nhiều khoảng trống để xử lý và dứt điểm.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến ở phút 63. Lisandro Martinez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với đối phương, khiến MU chỉ còn 10 người. Từ tình huống này, Chelsea được hưởng phạt đền và Cole Palmer không mắc sai lầm để nâng tỷ số lên 2-0. Nếu bàn thua đầu tiên phơi bày sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự, tấm thẻ đỏ của Martinez lại cho thấy sự thiếu tỉnh táo của các cầu thủ MU ở thời điểm đội bóng cần giữ được sự bình tĩnh nhất.

Thẻ đỏ của Martinez khiến MU sụp đổ.

Việc mất người khiến Carrick gần như không còn phương án để xoay chuyển tình thế. MU phải thay đổi nhân sự, trong khi Chelsea thoải mái kiểm soát bóng và khai thác lợi thế quân số. Estevao thậm chí đã đưa bóng vào lưới ở phút 71 bằng cú sút uy lực, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đội khách tiếp tục gặp khó khăn khi Amad dính chấn thương và phải rời sân ở phút 77.

Điều đáng tiếc nhất với MU là họ không thua vì hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Đội bóng của Carrick đã có một hiệp đấu đầu tiên đủ tốt để giành lợi thế, nhưng lại tự đánh mất cơ hội bằng sự yếu kém trong khâu dứt điểm và những sai lầm cá nhân.

MU chìm ở nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 7 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội xếp cuối là Sunderland. Trong cơn khủng hoảng, "Quỷ đỏ" vẫn còn chuỗi trận đầy khó khăn khi lần lượt phải chạm trán Roma, Aston Villa và Liverpool.

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