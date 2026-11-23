Trận cầu tâm điểm vòng 11 Ngoại hạng Anh được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho Manchester United dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, kịch bản tại Anfield lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi nhất đối với đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 8 khi trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc "Quỷ đỏ" phải thi đấu trong thế thiếu người suốt hơn 80 phút còn lại. Tận dụng triệt để lợi thế quân số, Liverpool lập tức đẩy cao đội hình và sớm định đoạt cục diện.

Liverpool thắng dễ Man Utd khi được chơi hơn người. (Ảnh: Reuters)

Phút 10, Dominik Szoboszlai dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng được trọng tài công nhận sau khi tham khảo công nghệ VAR. Chỉ 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho "Lữ đoàn đỏ" sau pha lập công của Florian Wirtz. Trước sức ép nghẹt thở từ phía Liverpool, HLV Pochettino buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ ở phút 22 khi rút tiền đạo Bryan Mbeumo ra nghỉ để tung trung vệ Harry Maguire vào sân nhằm gia cố hàng phòng ngự.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được Liverpool duy trì. Phút 66, Bradley Barcola thực hiện pha bứt tốc và căng ngang thuận lợi để cầu thủ trẻ Rio Ngumoha dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 3-0. Với pha lập công này, Ngumoha (18 tuổi 85 ngày) đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong các cuộc đối đầu giữa hai đội.

Đến phút 82, Florian Wirtz hoàn tất ngày thi đấu ấn tượng với đường kiến tạo từ pha phối hợp trung lộ để cầu thủ vào sân thay người Víctor Muñoz dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.

Liverpool trở lại top 4 và đẩy Man Utd xuống vị trí 19.

Các thông số chuyên môn sau trận phản ánh rõ sự áp đảo của đội chủ nhà. Liverpool kiểm soát bóng tới 63%, tung ra tổng cộng 27 cú dứt điểm (12 lần trúng đích) và được hưởng 15 quả phạt góc, cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 91% (514 đường chuyền). Ở chiều ngược lại, Manchester United chỉ cầm bóng 37%, có 11 pha dứt điểm (4 trúng đích), 5 quả phạt góc và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 80% (260 đường chuyền). Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Senne Lammens với 8 pha cứu thua, lưới của đội khách có thể đã rung lên nhiều hơn.

Thất bại nặng nề này khiến Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi giậm chân ở vị trí thứ 19 (nhóm xuống hạng) với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, chiến thắng thứ 6 từ đầu mùa giúp Liverpool nâng tổng điểm lên 21, tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 7 điểm.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sporting Lisbon tại lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League vào lúc 03:00 rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam).