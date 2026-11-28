Old Trafford từng được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình vực dậy Man United dưới thời Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, thay vì tìm được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cùng nhà cầm quân người Argentina, đội chủ nhà lại trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất mùa giải.

MU nhập cuộc khá chủ động và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 4, Joshua Zirkzee có khoảng trống để dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Caoimhin Kelleher. Bốn phút sau, Harry Maguire bật cao đánh đầu, đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của khán giả chủ nhà.

MU thua thảm Brentford (Ảnh: AP)

Thế trận tưởng như đang nằm trong tầm kiểm soát của MU thì Brentford bất ngờ tung đòn trừng phạt. Phút 19, Callum Wilson khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của Leny Yoro và Maguire trước khi tung cú sút quyết đoán, đánh bại Senne Lammens, mở tỉ số cho đội khách.

Bàn thua khiến MU đánh mất sự chủ động. Hàng phòng ngự đội chủ nhà liên tục bộc lộ khoảng trống, tạo điều kiện để Brentford khai thác bằng những pha lên bóng tốc độ.

Phút 32, Wilson tiếp tục khiến Old Trafford câm lặng với tinh huống băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 2-0.

Hai bàn thua chóng vánh khiến MU rơi vào thế bất lợi ngay trong hiệp một. Những tiếng la ó từ khán đài Old Trafford xuất hiện khi các cầu thủ chủ nhà bước vào giờ nghỉ.

Bruno và đồng đội tiếp tục gây thất vọng (Ảnh: Mail Sport)

Sang hiệp 2, Pochettino tìm cách thúc đẩy các học trò đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Nhưng vấn đề lớn nhất của MU vẫn nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

HLV Pochettino tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đưa Matheus Cunha vào thay Zirkzee ở phút 63. Dù vậy, sự thay đổi này không tạo ra bước ngoặt như mong đợi. MU vẫn thiếu sắc bén trong những pha tấn công, trong khi hệ thống phòng ngự không mang lại sự yên tâm.

Brentford càng chơi càng tự tin và tiếp tục tận dụng những sai sót của đội chủ nhà. Phút 82, Kristoffer Ajer khai thác tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của MU để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Kevin Schade tiếp tục trừng phạt hàng thủ Quỷ đỏ với pha thoát xuống dứt điểm kỹ thuật tung lưới Lammens, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách.

Thất bại trước Brentford khiến tình cảnh của Man United trên bảng xếp hạng trở nên bi đát hơn. Sau 12 vòng đấu, Quỷ đỏ mới có 8 điểm, tụt xuống vị trí thứ 19, chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm. Với phong độ hiện tại, đội bóng từng nhiều lần cạnh tranh những danh hiệu lớn đang phải đối mặt với viễn cảnh khó tin: cuộc chiến trụ hạng.