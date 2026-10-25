MU thảm bại 0-3, Carrick còn trụ được bao lâu?

Trước cuộc đối đầu Bournemouth, truyền thông Anh dự đoán trận đấu này có thể mang tính quyết định đối với tương lai Carrick. MU đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, còn ban lãnh đạo chưa đưa ra quyết định về kế hoạch lâu dài với Carrick. Sau thảm bại tại Old Trafford, sức ép rõ ràng càng lớn hơn.

Điểm đáng chú ý là sự khủng hoảng của MU không chỉ nhìn vào thành tích. Vấn đề được đặt ra là quyền kiểm soát phòng thay đồ của Carrick. Việc Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing sau trận thua Como, rồi bị đẩy lên ghế dự bị trước Bournemouth, khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy Carrick đang phải đối mặt với thử thách rất lớn về quyền lực trong đội bóng.

Thất bại 0-3 trước Bournemouth đang đẩy Manchester United đến một câu hỏi lớn: Michael Carrick còn có thể tiếp tục dẫn dắt đội bóng bao lâu nữa? Ảnh: Manchester United

The Guardian đã phân tích những phương án mà MU có thể thực hiện nếu thay đổi HLV. Unai Emery và Julian Nagelsmann được xác định là hai ứng viên hàng đầu. Ngoài ra còn có Antonio Conte, Eddie Howe và Kieran McKenna trong nhóm được nhắc đến. Đáng chú ý, Eddie Howe được cho là lựa chọn mà Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ưu tiên nếu MU quyết định chia tay Carrick.

Sự khác biệt trong các ứng viên cũng cho thấy MU đang đứng trước một lựa chọn mang tính chiến lược. Emery có kinh nghiệm và thành tích ở bóng đá châu Âu, Nagelsmann đại diện cho một thế hệ HLV hiện đại, còn Howe được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm lâu năm tại Ngoại hạng Anh. Đây không đơn thuần là câu chuyện tìm người chữa cháy, mà có thể là quyết định định hình hướng đi tiếp theo của Manchester United.

Hiện tại, tương lai của Carrick đang giống như “treo trên sợi chỉ”. Nếu ông muốn ở lại, MU phải tìm lại thứ bóng đá giàu năng lượng, trực diện và tạo ra nhiều cơ hội hơn, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ đang gây thất vọng.

Sau trận thua Bournemouth, điều rõ ràng nhất là ngưỡng chịu đựng của CĐV MU đã bị kéo xuống rất thấp. CĐV MU đã la ó, phản đối đội bóng và rời Old Trafford từ sớm. Nếu MU tiếp tục không thắng, khả năng thay HLV sẽ xảy ra. Nhưng nếu ban lãnh đạo thay Carrick, họ cũng phải trả lời một câu hỏi khó hơn: MU thực sự cần một HLV mới hay cần thay đổi cả cách xây dựng đội bóng? Bởi chỉ thay người ngồi trên băng ghế huấn luyện mà không giải quyết những vấn đề về đội hình, lối chơi và quyền lực trong phòng thay đồ, cuộc khủng hoảng ở Old Trafford rất dễ lặp lại.