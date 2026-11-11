MU sắp đạt thỏa thuận bổ nhiệm Pochettino

Pochettino sẵn sàng trở lại Premier League để dẫn dắt MU sau hơn hai năm làm việc tại tuyển Mỹ.

Theo The Athletic , MU tiến gần đến việc đạt thỏa thuận cá nhân với Pochettino. Ban lãnh đạo đội bóng đã dành cả ngày 10/11 để đàm phán với đại diện chiến lược gia người Argentina. Quá trình thương lượng diễn ra thuận lợi và hai bên không gặp trở ngại đáng kể.

Tuy nhiên, MU vẫn chưa chính thức liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Mỹ, nơi Pochettino còn hợp đồng đến năm 2030. Để đưa nhà cầm quân 54 tuổi về Old Trafford, đội bóng Anh phải chi khoảng 10 triệu USD (7,4 triệu bảng) phí giải phóng hợp đồng.

Khoản tiền thực tế có thể cao hơn nếu Pochettino mang theo các trợ lý đang làm việc cùng ông tại tuyển Mỹ. MU sẽ phải đàm phán thêm về chi phí bồi thường cho những thành viên này.

Theo The Athletic, Pochettino là lựa chọn được ban lãnh đạo MU ưu tiên sau quá trình đánh giá các ứng viên. Ông cũng rất muốn trở lại Premier League, nơi từng tạo dựng tên tuổi khi dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea.

Carrick đối mặt nguy cơ mất việc sau khởi đầu tệ hại của MU tại Premier League mùa này.

Pochettino không xa lạ với MU. Ông từng ba lần được cân nhắc cho ghế HLV trưởng tại Old Trafford vào các năm 2016, 2019 và 2024. Tuy nhiên, đội bóng lần lượt lựa chọn Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag.

Sau khi chia tay Chelsea năm 2024, Pochettino nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ. Ông giúp đội bóng vào vòng 16 đội World Cup 2026 trước khi thua Bỉ 1-4. Trong 35 trận cầm quân, chiến lược gia người Argentina giành 21 chiến thắng và được gia hạn hợp đồng đến năm 2030.

Hiện Pochettino vẫn cùng các cộng sự chuẩn bị cho hai trận gặp Haiti trong đợt FIFA Days tháng 11. Dù vậy, cơ hội dẫn dắt MU được cho là đủ sức hấp dẫn để ông cân nhắc trở lại bóng đá cấp CLB.

Trong khi đó, Carrick vẫn chưa bị sa thải. HLV 45 tuổi tiếp tục điều hành buổi tập tại Carrington hôm 10/11, bất chấp những đồn đoán về tương lai.

MU chỉ thắng một trong 10 trận đầu Premier League mùa 2026/27 và đang nằm trong nhóm xuống hạng. Tính trên mọi đấu trường, chiến thắng trước Roma tại Champions League tuần trước là lần duy nhất "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trong 11 trận gần nhất.

Cùng ngày 10/11, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox dự kiến bay đến Monaco để họp với đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe.

Cuộc họp đã được lên lịch từ trước, nhưng tương lai Carrick nhiều khả năng sẽ được đưa ra thảo luận. Trong bối cảnh kết quả thi đấu không cải thiện, ban lãnh đạo MU đang chuẩn bị sẵn phương án thay thế.

Việc đàm phán với Pochettino cho thấy MU đã tiến thêm một bước trong kế hoạch thay HLV. Dù chưa có quyết định chính thức về Carrick, đội chủ sân Old Trafford không muốn bị động nếu phải thực hiện cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện.