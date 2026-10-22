MU sai lầm khi 'đốt' gần 90 triệu bảng cho Mount.

Rạng sáng 22/10, Mount được HLV Michael Carrick xếp đá chính trước Como trên sân khách tại vòng phân hạng Champions League. Nhưng chỉ sau một giờ thi đấu, cựu sao Chelsea thể hiện gây thất vọng, đồng thời để đội chủ nhà ghi đến 3 bàn.

Một lần nữa, các CĐV MU tỏ ra tức giận vì đóng góp ít ỏi của Mount dù anh tiêu tốn không ít tiền bạc của CLB. Sau hơn ba năm kể từ ngày cập bến Old Trafford, tiền vệ người Anh mới có 77 lần ra sân, ghi 8 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo. Trong 20 trận gần nhất, Mount ghi vỏn vẹn 1 bàn và không có kiến tạo nào cho "Quỷ đỏ".

M.E.N cho biết Mount nhận mức lương khoảng 200.000 bảng mỗi tuần. Dựa trên mức đãi ngộ này, tổng tiền lương mà MU chi trả cho tiền vệ người Anh được ước tính vào khoảng 34,4 triệu bảng. Cộng với phí chuyển nhượng 55 triệu bảng, tổng chi phí đạt 89,4 triệu bảng.

Nếu lấy con số này chia cho 77 lần ra sân, MU đã tiêu tốn khoảng 1,16 triệu bảng cho mỗi lần Mount xuất hiện. Trong khi đó, mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo của cầu thủ này đều trở thành chủ đề tranh luận khi đóng góp trực tiếp vào bàn thắng còn hạn chế.

Mount bị fan MU chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Một cổ động viên MU bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội: “Chúng ta đã mua Mount và sau ba năm vẫn đang chờ cậu ấy có thể thi đấu liên tiếp 10 trận”. Người này cho rằng đội bóng cần nghiêm túc xem xét tương lai của những bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng.

Thậm chí, cổ động viên trên còn cho rằng Mount có thể đã phải rời Old Trafford từ lâu nếu không mang quốc tịch Anh. Đây là quan điểm mang tính cá nhân, phản ánh sự mất kiên nhẫn của một bộ phận người hâm mộ hơn là bằng chứng cho thấy quốc tịch ảnh hưởng đến quyết định nhân sự của MU.

Dù vậy, với khoản đầu tư lên tới gần 90 triệu bảng, MU có lý do để đòi hỏi nhiều hơn từ Mount. Nếu tiền vệ người Anh tiếp tục vật lộn với chấn thương và không thể đóng góp ổn định, thương vụ này sẽ ngày càng bị xem là một trong những quyết định chuyển nhượng lãng phí nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.