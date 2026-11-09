MU rơi vào nhóm xuống hạng, Cunha kêu gọi đồng đội 'nhìn lại chính mình'

Cunha và Dorgu kêu gọi đồng đội

Man United vừa có trận hòa 4-4 kịch tính trước Aston Villa trên sân nhà hôm Chủ nhật (8/11). Người hùng của MU là Patrick Dorgu, cầu thủ vừa trở lại từ băng ghế dự bị sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, với bàn gỡ ở phút bù giờ thứ sáu.

Dù vậy, kết quả này không đủ để HLV Michael Carrick cùng các học trò rời nhóm ba đội cuối bảng Premier League trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Với 1 điểm giành được, MU vượt Sunderland (thứ 19) nhờ hiệu số bàn thắng bại và hơn đội bét bảng Crystal Palace 1 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn kém Nottingham Forest (thứ 16) và Coventry City (thứ 17) đúng 1 điểm.

“Thật mệt mỏi và thất vọng”, Cunha chia sẻ với Sky Sports ngay sau trận, nói về sự ức chế khi MU liên tục để thủng lưới chóng vánh ngay đầu mỗi hiệp.

Khi được hỏi điều gì cần thay đổi tại CLB, tiền đạo người Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi cần nhìn lại chính mình. Các cầu thủ, ban huấn luyện, tất cả mọi người. Đây là một câu lạc bộ lớn, việc rơi vào tình cảnh này là điều không bình thường”. Anh nói thêm: “Tôi tin rằng tình hình sẽ thay đổi; tôi cảm thấy chúng tôi đủ khả năng để làm được điều đó”.

Dorgu cũng chung quan điểm trong cùng cuộc phỏng vấn: “Mỗi cá nhân cần tự nhìn nhận lại bản thân và đặt câu hỏi liệu mình đã nỗ lực đủ hay chưa. Chúng tôi cần chiến đấu vì huấn luyện viên, vì câu lạc bộ. Chúng ta đang cùng nhau đối mặt với điều này. Vị trí hiện tại thật đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước.”

Qua những chia sẻ này, có thể thấy hai cầu thủ muốn cả đội đoàn kết vượt khó thay vì đổ hết trách nhiệm lên HLV Carrick. Thái độ tích cực hơn của các cầu thủ dần thể hiện kể từ trận lội ngược dòng 3-2 trước AS Roma. MU đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc sau khi bị dẫn 2-0 ở hai trận gần nhất, khác hẳn bộ mặt rệu rã trong trận thua Como 1-4. Có lẽ Cunha cũng muốn xốc lại tinh thần toàn đội bằng lời kêu gọi ấy.

Cunha có trận đấu tốt với nhiều pha xử lý cá nhân qua người đột biến bên cánh trái. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Dalot và Bruno Fernandes. Dalot nhiều lần chạy chỗ lệch nhịp với Cunha, trong khi Bruno thường không di chuyển sau khi chuyền bóng. Hệ quả là MU không hình thành được những pha phối hợp chồng biên hay bật nhả tam giác để gây bất ngờ cho đối phương.

Bàn gỡ hòa có đủ cứu ghế Carrick?

Màn trình diễn đáng thất vọng của Dalot khiến nhiều CĐV kêu gọi HLV Carrick trao suất đá chính cho Dorgu ở hành lang trái trong trận tới. Dù khả năng tấn công của Dorgu còn hạn chế, sự nhiệt huyết, thể lực dồi dào cùng cảm quan không gian phòng ngự của anh sẽ giúp cánh trái MU yên tâm hơn. Ngược lại, Dalot thường bó vào trong, khiến hành lang này liên tục bị khai thác, còn khả năng phòng ngự 1-1 yếu kém của anh nhiều lần đặt MU vào thế nguy hiểm.

Sau trận, HLV Carrick chia sẻ với Sky: “Chúng tôi thất vọng vì không thể giành chiến thắng. Trong phần lớn thời gian, chúng tôi là đội chơi tốt hơn, nhưng lại tự gây khó khăn cho chính mình bởi những bàn thua phải nhận. Lại là kịch bản để thủng lưới hai bàn liên tiếp, giống như trận đấu hôm trước và cả hôm nay nữa.”

Theo ông, việc để đối phương ghi bàn liên tục đã “đặt đội bóng vào thế quá khó khăn”. Thực tế, không đội bóng nào ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thủng lưới nhiều hơn MU (30 bàn) tính đến thời điểm này.

Khi được hỏi MU có đang rơi vào cuộc chiến trụ hạng hay không, Carrick đáp: “Hiện mới chỉ là tháng 11. Tôi không thích tình cảnh này, cũng chẳng vui vẻ gì với các kết quả hiện tại, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi tình thế. Đây là một giai đoạn khó khăn - chúng tôi chưa có đủ số trận thắng cần thiết, vì vậy toàn đội phải tiếp tục nỗ lực, khắc phục các sai sót và giành lấy những chiến thắng.”

MU sẽ trở lại thi đấu vào ngày 22/11 với chuyến làm khách trên sân của Liverpool tại Ngoại hạng Anh.