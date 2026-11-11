MU rối ren 'ghế nóng', nguy cơ không có HLV trưởng ở đại chiến Liverpool

Tương lai của Michael Carrick tại Man United đang bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Nhà cầm quân người Anh được dự đoán sẽ phải sớm rời ghế, nhưng đội chủ sân Old Trafford lại chưa chắc có thể lập tức đưa người kế nhiệm về tiếp quản.

Mauricio Pochettino hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng MU. Tuy nhiên, chiến lược gia 54 tuổi vẫn đang đảm nhiệm công việc tại đội tuyển Mỹ và chưa thể ngay lập tức trở lại nước Anh.

HLV Carrick không còn chỗ ở MU (Ảnh: Sun Sport)

Đội tuyển Mỹ hiện chuẩn bị cho hai lượt trận tứ kết Concacaf Nations League với Haiti. Đáng chú ý, trận lượt về sẽ diễn ra tại Cincinnati vào thứ Ba tuần tới. Lịch trình này khiến Pochettino khó có thể sớm giải quyết tương lai để kịp chuẩn bị cho chuyến làm khách của MU trước Liverpool tại Anfield ngày 22-11.

Một trở ngại lớn khác nằm ở hợp đồng của nhà cầm quân người Argentina. Hồi tháng 8 vừa qua, Pochettino đã ký thỏa thuận mới với Liên đoàn bóng đá Mỹ, có thời hạn đến World Cup 2030. Do đó, nếu muốn đưa ông về Old Trafford, MU sẽ phải tiến hành đàm phán để giải phóng hợp đồng, thay vì chỉ đơn giản đưa ra lời đề nghị bổ nhiệm.

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, phương án sử dụng HLV tạm quyền đang được đặt ra. Đây có thể là giải pháp tình thế nếu MU không thể hoàn tất các thủ tục với Pochettino trước đại chiến Liverpool.

HLV Pochettino nếu có muốn về MU cũng không thể thực hiện ngay (Ảnh: Getty Images)

Cuộc khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện cũng khiến ban lãnh đạo MU phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ người hâm mộ. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã bay tới Monaco để gặp đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, trong khi Carrick vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Theo thông tin được báo chí Anh tiết lộ, quyết định sa thải Carrick có thể chưa được công bố trước thứ Năm, dù các quan chức MU khẳng định chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Berrada và Wilcox dự kiến trình bày phương án nhân sự cũng như kế hoạch kế nhiệm Carrick với Ratcliffe để xin phê duyệt. Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển tới gia đình Glazer, nhóm cổ đông đang nắm quyền kiểm soát CLB tại Mỹ.

Đáng chú ý, dù chịu nhiều chỉ trích vì tình hình hiện tại, Berrada và Wilcox được cho là vẫn có khả năng tiếp tục tại vị. Trước đó, một bộ phận cổ động viên MU đã bày tỏ mong muốn cả hai cùng Carrick rời CLB, cho rằng trách nhiệm về thành tích sa sút không chỉ thuộc về ban huấn luyện.

Về người kế nhiệm Carrick, Pochettino vốn đã được nhắc đến như một ứng viên cho chiếc "ghế nóng" tại MU trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, chiến lược gia này đã ít nhất 4 lần bỏ lỡ cơ hội trở thành HLV trưởng Quỷ đỏ. Đáng chú ý, huyền thoại Sir Alex Ferguson từng công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pochettino từ năm 2016.

Với MU, bài toán trước mắt không chỉ là tìm người thay Carrick mà còn phải bảo đảm đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Liverpool. Nếu quá trình đàm phán với Pochettino kéo dài, Quỷ đỏ nhiều khả năng phải chọn một giải pháp tạm thời.