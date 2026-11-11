MU ráo riết hoàn thiện hợp đồng bổ nhiệm Pochettino

Theo The Athletic, ban lãnh đạo MU đã thảo luận các điều khoản cá nhân với đại diện của chiến lược gia người Argentina hôm qua và không có vướng mắc nào đáng kể.

Nếu chia tay Carrick như dự đoán và bổ nhiệm Pochettino, MU phải chi 7,4 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ông với tuyển Mỹ.

Pochettino được chọn ngồi ghế nóng ở Old Trafford - Ảnh: SunSport

Theo nhà báo David Ornstein, Liên đoàn Bóng đá Mỹ vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía MU, trong khi đội tuyển nước này đang chuẩn bị cho hai trận gặp Haiti.

Sir Alex Ferguson đã thúc giục đội bóng cũ bổ nhiệm Pochettino suốt hơn một thập kỷ. Đây là lần thứ 6 nhà cầm quân người Argentina được nhắc đến như một ứng viên cho ghế nóng tại Old Trafford.

Pochettino từng thừa nhận ông quan tâm đến công việc tại MU. Sau World Cup 2026, ông ký hợp đồng gia hạn 4 năm với tuyển Mỹ, song để ngỏ khả năng ra đi trước lúc giao kèo hết hạn.

Với trận đại chiến gặp Liverpool ngay sau đợt tập trung ĐTQG, MU cần sớm đưa ra quyết định.

Giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox bay tới Monaco để gặp đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, trong khi Carrick vẫn làm việc tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Berrada và Wilcox cần được Ratcliffe bật đèn xanh. Sau đó, Ratcliffe phải thống nhất với gia đình Glazer về quyết định chia tay Carrick.

SunSport tiết lộ rằng, Pochettino sẵn sàng tiếp quản MU. Tuy nhiên, quá trình đàm phán trở nên phức tạp, đặc biệt khâu bố trí đội ngũ trợ lý của ông. MU có thể phải sử dụng HLV tạm quyền cho chuyến làm khách tại Anfield ngày 22/11.

Ngay cả khi Pochettino được lựa chọn, những câu hỏi về các chủ sở hữu, chất lượng đội hình và chiến lược dài hạn MU vẫn còn đó.

Giám đốc điều hành Omar Berrada đánh giá cao Pochettino. Khi còn làm việc tại Man City, ông từng đưa nhà cầm quân người Argentina vào danh sách những ứng viên có thể kế nhiệm Pep Guardiola.