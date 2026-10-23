MU ra quyết định với Bruno Fernandes

Bruno Fernandes gây tranh cãi khi công khai chỉ trích ban huấn luyện MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, ban lãnh đạo MU sẽ không kỷ luật Fernandes hay tước băng đội trưởng của anh. Những phát biểu gây tranh cãi sau trận thua Como tại lượt 3 vòng phân hạng Champions League khiến nội bộ đội bóng thất vọng, nhưng CLB cho rằng tiền vệ này có lý do để tức giận sau một đêm thi đấu đáng quên.

Fernandes không hài lòng với cách MU tiếp cận trận đấu tại Italy. Anh đặt câu hỏi về quyết định không áp sát đối thủ theo phương án một kèm một của ban huấn luyện. Phát biểu này đẩy Carrick vào thế khó khi chiếc ghế của ông vốn chịu nhiều sức ép.

HLV MU sau đó đáp trả bằng thông điệp cứng rắn: “Nếu các cậu không chạy về phòng ngự, các cậu sẽ chẳng thể giành chiến thắng”.

Cựu trung vệ Gary Pallister cũng không hài lòng với cách hành xử của Fernandes. Ông cho rằng ngôn ngữ cơ thể của tiền vệ này trong trận đấu không tốt, khi liên tục giơ tay tỏ vẻ thất vọng.

“Đây là điều cuối cùng Michael Carrick cần lúc này: đội trưởng của mình công khai đặt câu hỏi về mọi thứ”, Pallister nhận xét.

Cựu danh thủ 61 tuổi cho rằng những phát biểu của Fernandes không giúp ích cho bất kỳ bên nào, từ cá nhân cầu thủ, ban huấn luyện đến toàn đội. Theo ông, sự việc chỉ khiến MU thêm đau đầu trong giai đoạn khó khăn.

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Họ đứng thứ 13 tại Premier League và xếp thứ 20 ở Champions League. Sau thất bại trước Como, tương lai của Carrick tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Pallister cũng cảnh báo Antonio Conte không phải phương án thay thế đơn giản cho vị trí của Carrick. Ông cho rằng chiến lược gia người Italy có phong cách quản lý đòi hỏi cao và thường sử dụng sơ đồ năm hậu vệ, tương tự hướng đi MU từng trải qua dưới thời Ruben Amorim.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.