MU ra phán quyết về tương lai Carrick

Carrick chịu sức ép lớn khi MU trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Tương lai của Michael Carrick trở thành chủ đề nóng sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Tuy nhiên, theo The Sun, MU chưa có động thái sa thải HLV người Anh và mọi hoạt động tại Carrington vẫn diễn ra như thường lệ.

Carrick vẫn dự kiến tham dự buổi họp báo trước trận vào ngày 23/10, sau đó cùng đội chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth. Toàn đội được nghỉ hôm 22/10 theo kế hoạch, chỉ những cầu thủ chấn thương tới trung tâm huấn luyện để hồi phục.

Tin đồn về khả năng Carrick mất việc xuất hiện dày đặc sau chuỗi 7 trận không thắng. Áp lực càng tăng khi MU thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Como, đồng thời xuất hiện tranh luận công khai về cách pressing sau trận.

Dù vậy, ban lãnh đạo CLB chưa đưa ra quyết định thay tướng ngay lập tức. Carrick vẫn có thêm thời gian để cải thiện tình hình, ít nhất là trước trận đấu cuối tuần này.

The Sun cho biết Julian Nagelsmann nằm trong nhóm HLV được MU cân nhắc nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Điều đó khiến trận gặp Bournemouth mang ý nghĩa đặc biệt với Carrick.

Một kết quả tích cực có thể giúp ông tạm thời giảm sức ép. Ngược lại, nếu MU tiếp tục sa sút, khả năng ban lãnh đạo phải tính đến phương án thay đổi trên ghế huấn luyện sẽ ngày càng lớn.

Ở thời điểm hiện tại, Carrick vẫn tại vị. Nhưng khoảng thời gian để ông xoay chuyển tình thế đang thu hẹp nhanh chóng.