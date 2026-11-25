Fernandes, 32 tuổi, đã tạm dừng các cuộc đàm phán sau khi từ chối hai đề nghị gia hạn đầu tiên từ Manchester United.

Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn lạc quan về khả năng giữ chân tiền vệ này. MU dự kiến kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, qua đó giữ Fernandes ở lại đến năm 2028.

Fernandes. Nguồn: Shutterstock Editorial

Khi được hỏi về điều kiện để nối lại đàm phán, Fernandes trả lời: “Chúng tôi cần bắt đầu thắng các trận đấu, sau đó mới có thể nói về hợp đồng”.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh anh không quá lo lắng về tương lai, dù hợp đồng hiện tại chỉ còn khoảng bảy tháng. Điều khiến anh quan tâm hơn là cải thiện kết quả thi đấu và đưa MU trở lại vị thế xứng đáng.

“Điều đó không quan trọng lúc này. Tôi biết đó là tương lai của mình và có lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện hợp đồng sắp hết hạn. Tôi không thực sự lo lắng về điều đó. Tôi quan tâm hơn đến việc giành kết quả tốt, cố gắng đưa câu lạc bộ trở lại vị thế mà chúng tôi có thể tự hào. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó”, Fernandes chia sẻ.

Anh cho biết hai bên từng có những cuộc trao đổi về hợp đồng nhưng quyết định tạm dừng khi phong độ và kết quả của đội bóng chưa đáp ứng kỳ vọng. Theo Fernandes, thời điểm thích hợp để bàn về tương lai sẽ đến sau khi MU cải thiện thành tích.

Gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Fernandes mới giành League Cup và FA Cup cùng đội chủ sân Old Trafford. Anh cũng trải qua hai thất bại ở chung kết Europa League và một lần về nhì tại FA Cup. Những danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League vẫn là mục tiêu mà tiền vệ này chưa thể chinh phục.

Mùa giải năm nay, phong độ của Fernandes cũng không thực sự ổn định. Cựu HLV Michael Carrick từng loại đội trưởng MU khỏi đội hình trong trận thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà. Trước đó, Fernandes còn vấp phải phản ứng trái chiều từ người hâm mộ sau khi đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick trong thất bại 1-4 trước Como.

Pochettino và Fernandes. Nguồn: Alamy

Tuy nhiên, Fernandes đã trở lại đội hình và ra sân trong cả bốn trận gần nhất kể từ trận thua Bournemouth. Anh tiếp tục giữ băng đội trưởng dưới thời Mauricio Pochettino.

Fernandes từng từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Al Nassr của Saudi Pro League cách đây 18 tháng để tiếp tục gắn bó với MU.

Dù đã bước sang tuổi 32, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn tin mình còn đủ thời gian để chinh phục những danh hiệu lớn. Với anh, một MU chiến thắng và cạnh tranh các chức vô địch mới là điều kiện quan trọng nhất để nghĩ đến tương lai lâu dài tại Old Trafford.