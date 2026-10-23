MU phải học Arsenal cách loại bỏ những ngôi sao lương cao

Michael Carrick đối mặt nguy cơ mất việc khi MU trải qua chuỗi trận thất vọng tại Premier League và Champions League.

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League đẩy Manchester United lún sâu vào khủng hoảng. Michael Carrick trở thành HLV mới nhất đối mặt nguy cơ mất việc tại Old Trafford, nơi những cuộc thay tướng liên tiếp vẫn không thể giải quyết các vấn đề tồn tại suốt hơn một thập niên.

Theo Sam Dean của The Telegraph, MU không cần tìm kiếm một mô hình tái thiết quá xa. Arsenal từng trải qua giai đoạn tương tự trước khi Mikel Arteta đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

Điều đáng học hỏi không chỉ nằm ở chiến thuật. Arsenal thành công nhờ dám loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp, kiên nhẫn với thế hệ trẻ và bảo vệ quyền lực của HLV. Cả ba yếu tố đều đang thiếu tại Old Trafford.

MU phải chấm dứt việc nuông chiều cầu thủ

Trong nhiều năm, MU liên tục tưởng thưởng cho những cầu thủ không đáp ứng kỳ vọng. Những bản hợp đồng lớn, mức lương cao và danh tiếng đôi khi trở thành lý do để một cầu thủ tiếp tục được trọng dụng, bất chấp đóng góp chuyên môn hạn chế.

The Telegraph chỉ ra Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Harry Maguire và Luke Shaw như những trường hợp MU cần xem xét lại. Một số không đủ năng lực đáp ứng tham vọng của CLB, số khác đã qua thời kỳ đỉnh cao hoặc gắn bó với Old Trafford quá lâu.

Arsenal chấp nhận trả tiền để Mesut Ozil cùng một số ngôi sao hưởng lương cao rời CLB trong quá trình tái thiết dưới thời Arteta.

Arsenal từng đối mặt bài toán tương tự khi Arteta tiếp quản đội bóng năm 2019. Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac và Sokratis Papastathopoulos đều hưởng lương cao nhưng không còn phù hợp với kế hoạch của HLV người Tây Ban Nha.

Thay vì tiếp tục thay HLV để tìm người khai thác nhóm cầu thủ cũ, Arsenal chọn cách ngược lại. Họ chấp nhận chấm dứt hợp đồng với nhiều ngôi sao, dù phải bỏ tiền đền bù.

Quyết định khiến Arsenal chịu thiệt hại tài chính trước mắt, nhưng giải phóng quỹ lương và tạo khoảng trống cho những bản hợp đồng phù hợp hơn. Quan trọng không kém, Arteta có điều kiện xây dựng đội hình theo triết lý riêng thay vì liên tục thỏa hiệp với những cầu thủ được mua về từ các đời HLV trước.

MU vẫn chưa thể làm điều tương tự một cách triệt để. Việc liên tục giữ lại những cầu thủ không còn đáp ứng yêu cầu khiến mỗi HLV mới phải tiếp quản một tập thể thiếu cân đối, trong khi ngân sách chuyển nhượng bị hạn chế bởi những hợp đồng cũ.

Mikel Arteta đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Bukayo Saka và Martin Odegaard, bất chấp hai mùa liên tiếp Arsenal chỉ đứng thứ tám Premier League.

Bài học thứ hai của Arsenal nằm ở sự kiên nhẫn với cầu thủ trẻ. Bukayo Saka và Emile Smith Rowe trưởng thành từ học viện, trước khi CLB bổ sung Martin Odegaard, Ben White và Aaron Ramsdale trong kỳ chuyển nhượng hè 2021.

Những nhân tố trẻ mang đến nguồn năng lượng mới cho Arsenal, đồng thời khôi phục niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, họ cần thời gian để trưởng thành.

Arsenal lần lượt đứng thứ tám, thứ tám và thứ năm trong ba mùa giải đầu tiên dưới thời Arteta. Ban lãnh đạo chấp nhận kết quả chưa như mong đợi bởi tin tưởng vào hướng đi dài hạn.

MU cũng sở hữu những cầu thủ trẻ triển vọng như Kobbie Mainoo, Shea Lacey, Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu hay Benjamin Sesko. Vấn đề là họ cần một môi trường ổn định và sự kiên nhẫn tương tự, thay vì liên tục phải thích nghi với những cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Những phát biểu công khai của Bruno Fernandes và Lisandro Martinez khiến Carrick đối mặt thêm sức ép trong việc kiểm soát phòng thay đồ MU.

Carrick chưa có quyền lực như Arteta

Theo The Telegraph, bài học quan trọng nhất từ Arsenal nằm ở việc xây dựng văn hóa đội bóng. Arteta không chỉ loại bỏ những cầu thủ hưởng lương cao, mà còn sẵn sàng chia tay các ngôi sao có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới phòng thay đồ.

Ozil và Pierre-Emerick Aubameyang là hai trường hợp tiêu biểu. Bất chấp tên tuổi và đóng góp trước kia, cả hai đều phải rời Arsenal sau những bất đồng với Arteta.

Điểm khác biệt nằm ở thái độ của ban lãnh đạo. Arsenal đứng về phía HLV, chấp nhận cả những quyết định gây tranh cãi để bảo vệ kỷ luật tập thể. Sau vài mùa giải, Arteta thực sự nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ.

Carrick chưa có được vị thế tương tự tại MU.

Những phát biểu công khai gần đây của Lisandro Martinez và Bruno Fernandes cho thấy dấu hiệu bất ổn trong nội bộ. Martinez chỉ trích công tác điều hành, trong khi Bruno đặt câu hỏi về cách tổ chức pressing sau thất bại trước Como.

Đã tới lúc Manchester United loại Bruno.

Với một đội trưởng, việc công khai chất vấn chiến thuật của HLV ngay sau trận thua nặng nề có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Những cầu thủ trẻ cũng khó duy trì sự tin tưởng tuyệt đối vào ban huấn luyện khi các đàn anh liên tục bày tỏ bất đồng trước truyền thông.

The Telegraph nhận định Carrick xử lý trường hợp Martinez mềm mỏng hơn nhiều so với cách Arteta từng đối diện những ngôi sao nổi loạn tại Arsenal. Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về HLV.

Erik ten Hag và Ruben Amorim đều từng mạnh tay với những cầu thủ lớn, nhưng cuối cùng chính họ phải rời Old Trafford. Khi HLV bị thay thế còn các vấn đề trong đội hình vẫn tồn tại, thông điệp về quyền lực và kỷ luật khó có sức nặng.

MU không nhất thiết phải giữ Carrick bằng mọi giá. Nhưng dù người cầm quân là ai, ban lãnh đạo cũng cần trao cho HLV quyền quyết định nhân sự, đồng thời duy trì một định hướng tuyển dụng nhất quán.

Arsenal không hồi sinh chỉ nhờ bổ nhiệm Arteta. Họ chấp nhận trả giá để thay đổi đội hình, trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và kiên trì bảo vệ kế hoạch trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Nếu MU tiếp tục giữ những ngôi sao sa sút, thay HLV mỗi khi kết quả xấu đi và thiếu kiên nhẫn với một kế hoạch dài hạn, vòng xoáy khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn.

Old Trafford cần một cuộc cải tổ thực sự, thay vì thêm một HLV phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề do nhiều người để lại.