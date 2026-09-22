Mũ nồi xanh Việt Nam lên đường tiếp nối sứ mệnh hòa bình

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được tổ chức. Dự lễ xuất quất có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Văn Giang

Hai đơn vị đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên môn và huấn luyện tiền triển khai theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS), trong khi Đội Công binh số 5 được chuẩn bị để triển khai tới Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Những bước chân trước giờ lên đường

Từ hàng quân chỉnh tề trên sân bay đến những cái vẫy tay qua ô cửa xe, lễ xuất quân ghi lại nhiều khoảnh khắc trước khi những người lính mũ nồi xanh Việt Nam bước vào một nhiệm kỳ mới.

Quốc kỳ Việt Nam, cờ Liên hợp quốc và ảnh Bác Hồ trong đội hình tại lễ xuất quân. Ảnh: Văn Giang

Đội hình Đội Công binh số 5 tiến qua lễ đài với khẩu hiệu "Mở đường thắng lợi". Ảnh: Văn Giang

Đông đảo cán bộ, nhân viên các đơn vị tham dự lễ xuất quân sáng 22/9. Ảnh: Văn Giang

Từ "Mở đường thắng lợi" đến "Lương y như từ mẫu"

Đội Công binh số 5 được tổ chức với 203 cán bộ, nhân viên, gồm 184 thành viên chính thức và 19 dự bị; lực lượng đã hoàn thành các giai đoạn huấn luyện chuyên ngành và tiền triển khai. Trong khi đó, theo kế hoạch được công bố trước lễ xuất quân, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẽ tới Nam Sudan để đảm nhiệm nhiệm vụ tại UNMISS.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trong đội hình xuất quân với lời nhắc "Lương y như từ mẫu". Ảnh: Văn Giang

Một cán bộ mũ nồi xanh trong thời khắc trang nghiêm trước giờ lên đường. Ảnh: Văn Giang

Các nữ quân nhân mũ nồi xanh vẫy chào đồng đội trước giờ xuất quân. Ảnh: Văn Giang

Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014. Tính đến giữa tháng 9/2026, hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã được cử thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ, cơ quan và trụ sở Liên hợp quốc; trong đó lực lượng Quân đội đã triển khai nhiều lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh.

Các nữ quân nhân mũ nồi xanh trước thời khắc xuất quân. Ảnh: Văn Giang

Những cái vẫy tay qua ô cửa xe trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Văn Giang