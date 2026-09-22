Mũ nồi xanh Việt Nam lên đường tiếp nối sứ mệnh hòa bình
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 lên đường, tiếp nối sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được tổ chức. Dự lễ xuất quất có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Hai đơn vị đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên môn và huấn luyện tiền triển khai theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS), trong khi Đội Công binh số 5 được chuẩn bị để triển khai tới Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).
Những bước chân trước giờ lên đường
Từ hàng quân chỉnh tề trên sân bay đến những cái vẫy tay qua ô cửa xe, lễ xuất quân ghi lại nhiều khoảnh khắc trước khi những người lính mũ nồi xanh Việt Nam bước vào một nhiệm kỳ mới.
Từ "Mở đường thắng lợi" đến "Lương y như từ mẫu"
Đội Công binh số 5 được tổ chức với 203 cán bộ, nhân viên, gồm 184 thành viên chính thức và 19 dự bị; lực lượng đã hoàn thành các giai đoạn huấn luyện chuyên ngành và tiền triển khai. Trong khi đó, theo kế hoạch được công bố trước lễ xuất quân, 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sẽ tới Nam Sudan để đảm nhiệm nhiệm vụ tại UNMISS.
Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014. Tính đến giữa tháng 9/2026, hơn 1.300 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã được cử thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ, cơ quan và trụ sở Liên hợp quốc; trong đó lực lượng Quân đội đã triển khai nhiều lượt bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mu-noi-xanh-viet-nam-len-duong-tiep-noi-su-menh-hoa-binh-169260922105443216.htm