Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi rơi 3 điểm từ thế dẫn bàn, qua đó trải qua trận không thắng thứ 6 liên tiếp. Từ chỗ khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn và nhận được những lời khen ngợi, đội bóng của Michael Carrick nhanh chóng đánh mất thế trận, bộc lộ hàng loạt vấn đề cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo ở phút 36 giúp Man Utd có khởi đầu đầy hứa hẹn. Gary Neville thậm chí đánh giá đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của đội bóng dưới thời Carrick.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai, Phút 51, Dominic Calvert-Lewin tận dụng tình huống bóng bổng từ quả phạt góc để gỡ hòa cho Leeds. Hàng thủ Man Utd tỏ ra lúng túng, còn Mazraoui hoàn toàn thất thế trong pha tranh chấp dẫn đến bàn thua.

MU vẫn trình diễn bộ mặt thiếu ổn định.

Quyết định rút Lisandro Martinez khỏi sân rồi đưa Mazraoui vào đá trung vệ cũng khiến Carrick phải nhận những dấu hỏi. Gary Neville nhận xét rằng gần như toàn bộ hàng thủ Man Utd bị đặt vào những vị trí không đúng sở trường. Trong khi đó, Leeds càng chơi càng hưng phấn, liên tục gây sức ép bằng những pha áp sát và tranh chấp quyết liệt. Man Utd gần như mất phương hướng, thiếu sự linh hoạt trong tấn công và không thể duy trì khả năng kiểm soát bóng như hiệp một.

Những điều chỉnh nhân sự của Carrick cũng không tạo ra khác biệt rõ rệt. Fernandes bỏ lỡ cơ hội, Mount dứt điểm thiếu chính xác, còn các pha lên bóng của Amad thường xuyên bị hàng thủ Leeds hóa giải. Man Utd vẫn có những thời điểm tìm được khoảng trống, nhưng sự thiếu sắc bén khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quyết định.

Trận hòa 1-1 phản ánh đúng những vấn đề mà Man Utd đang gặp phải. Đội bóng có thể chơi tốt trong một khoảng thời gian, nhưng lại thiếu sự ổn định để duy trì lợi thế.

Chuỗi trận liên tiếp không biết đến chiến thắng không chỉ làm gia tăng áp lực lên Carrick, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng vực dậy một tập thể vẫn chưa tìm được bản sắc rõ ràng. Nếu không sớm cải thiện khả năng phòng ngự và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, Man Utd sẽ còn tiếp tục trả giá.