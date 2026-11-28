Nico Paz muốn trở lại Real Madrid, nhưng không chấp nhận vai trò dự bị nếu tái hợp đội bóng Hoàng gia.

Tương lai của Nico Paz trở thành chủ đề đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Theo nhà báo Matteo Moretto trên Marca, Manchester United đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ người Argentina để hỏi về khả năng chuyển nhượng. Tuy nhiên, ưu tiên của cầu thủ này vẫn là trở lại Real Madrid.

Nico Paz trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid trước khi chuyển sang Como. Những màn trình diễn nổi bật tại Italy giúp tiền vệ này lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU. Bản thân Real Madrid cũng muốn đưa anh trở lại Bernabeu, nhưng thương vụ không đơn giản.

Nico Paz nhiều lần bày tỏ mong muốn tái hợp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dù vậy, anh không muốn trở lại chỉ để ngồi dự bị. Tiền vệ người Argentina muốn được thi đấu thường xuyên và có vai trò quan trọng trong đội hình.

Đây chính là điều khiến Real Madrid phải cân nhắc. Tuyến giữa của đội bóng hiện có nhiều lựa chọn chất lượng, trong khi cơ hội dành cho Nico Paz chưa được đảm bảo.

"Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid không có chỗ cho Nico Paz", Moretto nhận định.

MU bắt đầu tiếp cận

Trong lúc Real Madrid cân nhắc phương án đưa Nico Paz trở lại, các đội bóng Premier League đã bắt đầu tìm hiểu về tương lai của tiền vệ này.

Moretto xác nhận một số CLB Anh liên hệ với đại diện của Nico Paz, trong đó Manchester United là đội bóng đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, HLV Mauricio Pochettino có chung người đại diện với tiền vệ người Argentina. Mối liên hệ này có thể giúp MU thuận lợi hơn trong việc tiếp cận cầu thủ.

"Pochettino có chung người đại diện với Nico Paz. Đúng là MU đã hỏi về cậu ấy", Moretto tiết lộ.

Manchester United đã liên hệ với đại diện của Nico Paz để tìm hiểu khả năng đưa tiền vệ người Argentina về Old Trafford.

Dù vậy, MU mới dừng ở bước tìm hiểu tình hình, chưa gửi đề nghị chính thức hay tiến hành đàm phán sâu. Khả năng theo đuổi thương vụ còn phụ thuộc vào lựa chọn của Nico Paz và kế hoạch nhân sự của Real Madrid.

Real Madrid phải chi 80 triệu euro

Theo Moretto, Real Madrid có thể đưa Nico Paz trở lại vào cuối mùa giải với mức phí 80 triệu euro. Đội bóng Tây Ban Nha cần sớm tính toán phương án chuyển nhượng nếu không muốn mất quyền kiểm soát tương lai của tiền vệ này.

Tuy nhiên, khoản phí không phải vấn đề duy nhất. Real Madrid còn phải thuyết phục Nico Paz về vị trí của anh trong đội hình. Nếu không được đảm bảo cơ hội thi đấu, tiền vệ người Argentina có thể cân nhắc những lời mời từ Premier League.

Nico Paz chưa vội quyết định tương lai. Theo Moretto, cầu thủ này muốn chờ đến khoảng tháng 4/2027 để đánh giá các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Real Madrid vẫn là điểm đến Nico Paz mong muốn, nhưng MU đã bắt đầu hành động. Với tiền vệ người Argentina, cơ hội ra sân thường xuyên có thể quan trọng hơn sức hút của một đội bóng lớn.