Joshua Zirkzee được Manchester United ‘bật đèn xanh’ để ra đi.

Tương lai của Joshua Zirkzee tại Manchester United tiếp tục trở nên khó đoán khi Juventus được cho là đang cân nhắc ba tiền đạo khác cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Diễn biến này khiến cơ hội trở lại Serie A của chân sút người Hà Lan đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Theo Gazzetta dello Sport, Juventus chưa xem Zirkzee là ưu tiên hàng đầu, dù từng theo đuổi tiền đạo này trong mùa hè. Đội bóng thành Turin muốn tìm kiếm phương án phù hợp cả về chuyên môn lẫn ngân sách trước khi đưa ra quyết định.

Gia nhập MU từ Bologna vào tháng 7/2024 với mức phí 42,5 triệu euro, Zirkzee đã có 85 lần ra sân, ghi 11 bàn và đóng góp 4 kiến tạo. Tuy nhiên, mùa giải 2026/27 chứng kiến tiền đạo 25 tuổi thường xuyên phải ngồi dự bị, với 10 lần vào sân từ ghế dự bị.

Khó khăn của Zirkzee không chỉ nằm ở hiệu suất ghi bàn mà còn ở sự khác biệt trong phong cách thi đấu. Anh thường lùi sâu nhận bóng, tham gia phối hợp thay vì hoạt động thường xuyên trong vòng cấm. Lối chơi này từng phát huy hiệu quả tại Bologna nhưng chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của MU.

Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, vị trí của Zirkzee càng trở nên bấp bênh khi Benjamin Sesko được xem là lựa chọn quan trọng trên hàng công. Tiền đạo người Hà Lan sẽ phải tận dụng những cơ hội ít ỏi nếu muốn tiếp tục ở lại Old Trafford.

Nếu Juventus chuyển hướng sang các mục tiêu khác, MU sẽ phải tìm đối tác mới hoặc giữ Zirkzee đến hết mùa giải. Dù Serie A vẫn là điểm đến tiềm năng, điều quan trọng nhất với chân sút người Hà Lan lúc này là tìm được đội bóng bảo đảm thời gian thi đấu thường xuyên.