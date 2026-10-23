MU nguy cơ mất trắng Martinez.

Theo El Desmarque, Barcelona đang theo dõi sát tình hình của Martinez và có thể xúc tiến thương vụ trước khi sang năm 2027. Đội bóng xứ Catalonia muốn tận dụng thời điểm hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi bước vào giai đoạn cuối để tìm kiếm một thỏa thuận có lợi.

Hợp đồng hiện tại của Martinez với MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai bên được cho là có điều khoản cho phép đội bóng Anh gia hạn thêm 12 tháng. Vì vậy, Barcelona muốn hành động sớm, trước khi MU quyết định kích hoạt điều khoản này.

Nếu không ký hợp đồng mới, Martinez có thể đàm phán và ký thỏa thuận sơ bộ với một CLB nước ngoài từ tháng 1/2027, trước khi chính thức chuyển đến đội bóng mới khi mùa giải kết thúc. Đây là cơ hội đáng kể để Barcelona bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm mà không phải trả phí chuyển nhượng.

Martinez có thể sang La Liga nếu rời MU. Ảnh: Reuters.

Khó khăn tài chính khiến đội chủ sân Camp Nou phải cân nhắc kỹ lưỡng trên thị trường chuyển nhượng. Do đó, việc sở hữu một tuyển thủ Argentina từng thi đấu tại Ajax và MU mà không tốn phí giải phóng hợp đồng sẽ là phương án hấp dẫn. Dù vậy, khả năng thành công của thương vụ còn phụ thuộc vào quyết định của MU cũng như mong muốn của chính Martinez.

Trung vệ sinh năm 1998 gia nhập MU từ Ajax vào năm 2022 với mức phí khoảng 57 triệu bảng. Kể từ đó, Martinez đã có 118 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester. Khả năng tranh chấp quyết liệt, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và kỹ năng triển khai bóng từ tuyến dưới giúp Martinez trở thành trụ cột hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Martinez và ban lãnh đạo MU gần đây xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. Tuyển thủ Argentina công khai chỉ trích cách đội bóng xử lý kỳ chuyển nhượng, trước khi xin lỗi sau cuộc trao đổi với các quan chức CLB. Theo The Sun, anh được dự đoán có thể rời Old Trafford nếu hai bên không đạt thỏa thuận mới.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.