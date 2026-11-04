MU ngược dòng hạ Roma: Chiến thắng quý hơn vàng sau những ngày đen tối

Sau chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, Manchester United cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui.

Đáng chú ý, cách Quỷ đỏ giành chiến thắng còn quan trọng hơn chính kết quả cuối cùng: từ một tập thể rệu rã, thiếu tự tin và đứng trước nguy cơ tiếp tục sụp đổ, đội chủ sân Old Trafford đã vùng dậy mạnh mẽ để tạo nên màn lội ngược dòng khó tin.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp một cho thấy Manchester United vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ.

Trước một AS Roma đang có thành tích ấn tượng tại Serie A, đội bóng của Michael Carrick nhập cuộc thiếu chắc chắn, liên tục để đối phương khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Phút 11, Matias Soulé mở tỷ số cho đội khách sau tình huống Rodrigo Mora thực hiện đường chuyền chuyển hướng tấn công, khiến hàng thủ MU không kịp tổ chức phòng ngự.

Chỉ 6 phút sau, tình hình càng trở nên tồi tệ khi Harry Maguire mắc sai lầm trong vòng cấm, tạo điều kiện để Roma được hưởng phạt đền. Donyell Malen không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 17.

Cựu tiền đạo Aston Villa, Donyell Malen, đã khiến Manchester United chao đảo sau khi ghi bàn thắng thứ hai từ chấm phạt đền. Nguồn: Shutterstock Editorial

Bị dẫn trước hai bàn ngay trên sân nhà, Manchester United gần như đánh mất phương hướng. Các cầu thủ thi đấu thiếu kết nối, những đường chuyền thường xuyên thiếu chính xác, trong khi hàng phòng ngự tiếp tục bộc lộ những điểm yếu đáng lo ngại.

Roma thậm chí còn có thêm cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng không thể tận dụng thành công. Tiếng la ó vang lên tại Old Trafford khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Đó là phản ứng dễ hiểu của những người hâm mộ đã phải chứng kiến đội bóng trải qua quá nhiều kết quả thất vọng trong thời gian qua.

Nhưng Manchester United đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ. Dù Carlos Baleba phải rời sân sớm trong hiệp hai vì vấn đề gân kheo, đội chủ nhà vẫn chủ động đẩy cao đội hình, tăng tốc độ tấn công và gây sức ép liên tục lên khung thành đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 58 khi Matheus Cunha mang về quả phạt đền cho MU. Bruno Fernandes thực hiện không thành công ở lần đầu tiên trước thủ môn Devis Vásquez, nhưng trọng tài yêu cầu đá lại do cầu thủ Roma xâm nhập vòng cấm sớm.

Ở cú sút thứ hai, đội trưởng Quỷ đỏ không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bruno Fernandes đã ghi bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền. Nguồn: Getty

Bàn thắng ấy như giải phóng tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà. Manchester United bắt đầu chơi với sự quyết tâm và tốc độ mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Sức ép liên tục cuối cùng cũng khiến hàng phòng ngự Roma mắc sai lầm.

Phút 83, Leonardo Balerdi xử lý thiếu chính xác trong tình huống phá bóng, tạo điều kiện để Matheus Cunha xuất hiện đúng lúc và dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 2-2.

Khi Old Trafford đang bùng nổ trong niềm phấn khích, tiền đạo người Brazil tiếp tục trở thành người hùng chỉ ba phút sau đó.

Cunha ghi điểm gỡ hòa 2-2 trong trận đấu. Nguồn: Shutterstock Editorial

Phút 86, từ đường chuyền của tài năng trẻ Shea Lacey sau tình huống Kobbie Mainoo đẩy bóng lên phía trước, Cunha tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Roma và hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Từ chỗ bị dẫn trước hai bàn, Manchester United đã vươn lên dẫn 3-2 chỉ trong chưa đầy 30 phút của hiệp hai.

Niềm vui của Cunha không kéo dài trọn vẹn. Sau màn ăn mừng cuồng nhiệt, tiền đạo người Brazil nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+1 vì pha phạm lỗi với Balerdi và phải rời sân.

Manchester United buộc phải thi đấu trong thế thiếu người ở những phút cuối. Dẫu vậy, các cầu thủ chủ nhà vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để bảo toàn lợi thế, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Cầu thủ người Brazil tung cú sút mạnh mẽ ghi bàn thắng quyết định tại Old Trafford. Nguồn: Shutterstock Editorial

Chiến thắng trước Roma vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với Manchester United. Sau 9 trận liên tiếp không thắng, Quỷ đỏ cuối cùng đã tìm lại được cảm giác chiến thắng, đồng thời chấm dứt quãng thời gian 54 ngày không được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Đây cũng là kết quả có thể giúp Carrick tạm thời giảm bớt sức ép đang đè nặng lên chiếc ghế huấn luyện.

Tất nhiên, một trận thắng không thể lập tức xóa bỏ những vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài. Hàng phòng ngự vẫn mắc sai lầm, khả năng tổ chức lối chơi trong hiệp một còn nhiều hạn chế và chiếc thẻ đỏ của Cunha cũng khiến đội bóng phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.

Manchester United cần chứng minh rằng màn trình diễn bùng nổ sau giờ nghỉ không chỉ là khoảnh khắc nhất thời.

Ảnh: Adam Vaughan/EPA

Nhưng trong thời điểm niềm tin đang xuống thấp, điều quan trọng nhất với Quỷ đỏ có lẽ là tìm lại tinh thần chiến đấu.

Họ đã không chấp nhận đầu hàng dù bị dẫn trước hai bàn, vẫn kiên trì gây sức ép và tận dụng cơ hội để xoay chuyển tình thế. Đó chính là hình ảnh mà người hâm mộ muốn nhìn thấy ở Manchester United, một đội bóng có thể mắc sai lầm nhưng không dễ dàng buông xuôi.

Đây có thể là điểm khởi đầu cần thiết để Quỷ đỏ tìm lại bản sắc, sự tự tin và niềm tin đã đánh mất trong suốt thời gian qua.