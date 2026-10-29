MU lãng phí 340 triệu bảng tiền chuyển nhượng

MU liên tiếp thực hiện những thương vụ sai lầm.

Báo cáo của Football Observatory chỉ ra MU thất thoát tổng cộng 340 triệu bảng trong 5 năm qua. Đơn vị này dựa trên lợi nhuận hoặc thua lỗ từ những cầu thủ mua rồi bán, đồng thời tính cả mức tăng hoặc giảm giá trị của những người vẫn còn thuộc biên chế CLB.

Thống kê cũng chỉ ra MU chịu khoản lỗ 156 triệu bảng từ các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ trong quãng thời gian trên. Bên cạnh đó, giá trị của những thành viên còn lại trong đội hình cũng giảm 184 triệu bảng. Đây là minh chứng cho những vấn đề kéo dài trong cách đội bóng nước Anh đầu tư vào lực lượng.

Một trong những thương vụ gây thất vọng lớn nhất là Antony. MU từng chi 85 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Brazil vào năm 2022, nhưng chỉ chia tay anh ba năm sau với mức phí 21,7 triệu bảng.

MU sai lầm ở thương vụ Antony. Ảnh: Reuters.

Jadon Sancho cũng trở thành ví dụ điển hình cho sự lãng phí khi đội bóng bỏ ra 73 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford trước khi để cầu thủ này ra đi theo dạng tự do vào mùa hè vừa qua.

Trường hợp Rasmus Hojlund tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng. Tiền đạo người Đan Mạch được mua với giá 72 triệu bảng vào năm 2023, nhưng sau đó chuyển đến Napoli với khoản lỗ 34 triệu bảng.

Trong khi đó, những khoản đầu tư dành cho Mason Mount, Joshua Zirkzee và Andre Onana cũng chưa mang lại hiệu quả tương xứng với số tiền bỏ ra.

Đáng chú ý, MU không phải đội bóng duy nhất gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa giá trị cầu thủ. Tottenham đứng áp chót trong nhóm các CLB châu Âu, với tổng giá trị suy giảm 157 triệu bảng. Đội bóng thành London chịu ảnh hưởng từ những thương vụ như Richarlison và Dominic Solanke. Riêng giá trị đội hình được giữ lại của Tottenham giảm tới 195 triệu bảng, mức thấp nhất trong danh sách.

Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Al Hilal (Saudi Arabia) mới là đội có kết quả tệ nhất, với khoản thất thoát lên tới 420 triệu bảng, chủ yếu liên quan đến những khoản đầu tư lớn vào các ngôi sao lớn tuổi.

Ở chiều ngược lại, Eintracht Frankfurt (Bundesliga) dẫn đầu bảng xếp hạng với giá trị ròng 441 triệu bảng, nhỉnh hơn Real Madrid với 440 triệu bảng. Paris Saint-Germain đứng thứ ba, còn Manchester City xếp thứ năm với 374 triệu bảng.

Những con số này cho thấy thành công trên thị trường chuyển nhượng không đơn thuần nằm ở số tiền đầu tư. Với MU, bài toán cấp thiết là cải thiện khả năng tuyển chọn cầu thủ, hạn chế những thương vụ thất bại và xây dựng đội hình có giá trị bền vững hơn trong tương lai.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.