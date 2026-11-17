Hậu vệ cánh trái người Anh được định giá 80 triệu bảng cũng lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

Hè qua, Quỷ đỏ từng theo đuổi Lewis Hall nhưng không thành công. Hậu vệ 22 tuổi sau đó cam kết tương lai với Newcastle bằng bản hợp đồng mới có mức lương 150.000 bảng/tuần.

Tân HLV Mauricio Pochettino dự kiến được cấp ngân sách chuyển nhượng đáng kể để cải tổ đội hình MU trong tháng 1.

Hậu vệ trái là một trong những vị trí được ưu tiên hàng đầu và Hall vẫn nằm trong nhóm mục tiêu chính, khi Luke Shaw là cầu thủ duy nhất ở đội một sở trường chơi vị trí này.

Về phía Newcastle, HLV Matthias Jaissle cũng muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công đang thiếu sắc bén trong kỳ chuyển nhượng tới.

Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ Newcastle khẳng định CLB sẽ không bán Hall để lấy tiền mua sắm. Đội chủ sân St James’ Park chuẩn bị cho một cuộc chiến nữa giữ chân hậu vệ được định giá 80 triệu bảng.

Lewis Hall vừa có màn trình diễn đánh dấu bước trưởng thành trong chiến thắng kịch tính 3-2 của tuyển Anh trên sân Tây Ban Nha. Hậu vệ Newcastle đã khóa chặt thần đồng bóng đá Lamine Yamal.

Đây là lần thứ hai trong vòng tám tháng Hall thắng thế trước cầu thủ chạy cánh 19 tuổi. Trước đó, anh từng chơi nổi bật khi Newcastle đối đầu Barcelona tại Champions League.

MU vẫn rất quan tâm đến Hall. Màn trình diễn ấn tượng của anh trong màu áo Tam sư cũng thu hút sự chú ý của một số đội bóng lớn.

Việc chia tay Gordon, Tonali và Guimaraes, cùng khoản lương được cắt giảm sau khi Kieran Trippier ra đi giúp Newcastle giải quyết những vướng mắc liên quan đến các quy định tài chính.

Nhờ đó, Newcastle không chịu áp lực phải bán cầu thủ. HLV Jaissle xem Hall là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái thiết đội bóng, và CLB sẽ tiếp tục từ chối mọi lời tiếp cận dành cho hậu vệ này.