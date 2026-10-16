MU khó xử với Martinez

Old Trafford giờ lại khiến MU rơi vào thế khó.

Lisandro Martinez chưa bao giờ là mẫu cầu thủ nói năng dè dặt. Từ khi tới Manchester United, trung vệ người Argentina được đánh giá cao bởi lối chơi quyết liệt, sẵn sàng va chạm và không ngại bộc lộ quan điểm.

Những phẩm chất ấy giúp anh nhanh chóng tạo ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Nhưng sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở Champions League, chính sự thẳng thắn ấy lại khiến MU phải đau đầu.

Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo, đặc biệt nhắc đến Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Anh cho rằng HLV Michael Carrick chưa nhận được đủ sự hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng và MU cần đầu tư nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh ở Champions League. Martinez cũng thừa nhận cầu thủ phải chịu trách nhiệm, nhưng không đồng ý với việc mọi áp lực dồn hết lên phòng thay đồ và HLV.

Phát biểu này lập tức gây tranh cãi. Wayne Rooney cho rằng Martinez đã đi quá giới hạn và thiếu tôn trọng ban lãnh đạo, trong khi MU được cho là đang cân nhắc án phạt.

MU từng cần một cầu thủ như Martinez

Khi Martinez mới tới Old Trafford, chính tính cách ấy từng được xem là điểm cộng lớn.

Anh không có chiều cao nổi bật so với nhiều trung vệ Premier League, nhưng bù lại bằng khả năng đọc tình huống, sự quyết liệt và cách thi đấu không khoan nhượng. Trong một đội hình thường bị chê thiếu cá tính, Martinez nổi lên như một trong số ít cầu thủ tạo cảm giác sẵn sàng va chạm và chịu trách nhiệm.

Anh thường xuyên tranh chấp mạnh, phản ứng với đối thủ và không giấu cảm xúc. Với nhiều CĐV MU, cách chơi ấy gợi lại hình ảnh của những hậu vệ từng tạo nên bản sắc Old Trafford.

MU có thể không chấp nhận cách Martinez phát biểu, nhưng những vấn đề anh nêu ra vẫn tồn tại.

Manchester Evening News chỉ ra nghịch lý khá rõ: MU từng yêu thích một Martinez gai góc, thích đối đầu và không dễ nhượng bộ. Giờ chính phẩm chất ấy lại quay về phía những người đang điều hành CLB.

Martinez không thay đổi nhiều. Chỉ có hướng anh thể hiện sự đối đầu là khác.

Trước đây, sự quyết liệt chủ yếu xuất hiện trong các pha tranh chấp với đối thủ. Sau trận thua Atletico, nó chuyển sang những lời chỉ trích trực diện nhắm vào bộ máy lãnh đạo.

Martinez có thể sai cách, nhưng không hẳn sai vấn đề

MU có lý nếu muốn xử lý kỷ luật.

Một cầu thủ công khai chỉ trích giám đốc kỹ thuật sau trận đấu có thể ảnh hưởng đến trật tự nội bộ và quan hệ trong phòng thay đồ. Rooney cũng cho rằng cách nói của Martinez có thể khiến đồng đội cảm thấy bị đánh giá thấp, bởi lập luận về việc đội hình chưa đủ mạnh phần nào đồng nghĩa với việc chất lượng lực lượng hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu.

Martinez sau đó thừa nhận anh phát biểu trong lúc tức giận và thất vọng. Tuy nhiên, trung vệ người Argentina không rút lại quan điểm. Anh cho rằng những gì mình nói xuất phát từ mong muốn MU đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Chính điểm này khiến câu chuyện không thể giải quyết chỉ bằng một án phạt.

MU có thể không chấp nhận cách Martinez phát biểu, nhưng những vấn đề anh nêu ra vẫn tồn tại.

Đội bóng mới thắng 2 trong 9 trận đầu mùa và trải qua 5 trận liên tiếp không thắng. Tại Premier League, MU có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1986/87. Sau khi đứng thứ ba mùa trước và trở lại Champions League, kỳ vọng dành cho Carrick tăng lên rõ rệt, nhưng đội hình hiện tại vẫn chưa tạo cảm giác đủ sâu để cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

MU đã chi khoảng 148 triệu bảng để nâng cấp tuyến giữa trong mùa hè. Martinez cho rằng mức đầu tư ấy chưa đủ, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh cũng tiếp tục tăng cường lực lượng.

Vì vậy, nếu MU chỉ phạt Martinez rồi khép lại câu chuyện, họ mới xử lý phần dễ nhất.

Vấn đề lớn hơn nằm ngoài một phát biểu

Điều đáng lo với MU không phải một cầu thủ nổi nóng sau trận thua.

Mâu thuẫn nội bộ vẫn xuất hiện ở nhiều đội bóng lớn. Vấn đề nằm ở chỗ phát biểu của Martinez đến đúng lúc niềm tin quanh Old Trafford đang giảm mạnh.

MU đã thay nhiều HLV trong những năm gần đây nhưng vẫn thiếu ổn định. Carrick hiện chịu áp lực vì chuỗi kết quả kém, còn bộ phận bóng đá do Wilcox phụ trách cũng bắt đầu bị đặt câu hỏi về chất lượng xây dựng đội hình.

MU có thể xử lý Martinez vì cách anh nói. Nhưng họ vẫn phải trả lời câu hỏi lớn hơn: những điều Martinez chỉ ra có đúng không.

The Independent đưa ra một cách nhìn khá đáng chú ý: Martinez giống như người buộc MU phải nhìn thẳng vào những vấn đề của chính mình. Wilcox có thể bị chỉ trích vì công tác tuyển dụng, nhưng Martinez cùng các đồng đội cũng chưa chơi đủ tốt.

Cách nhìn này hợp lý hơn việc cố tìm một bên đúng hoàn toàn.

Martinez không thể đứng ngoài trách nhiệm khi MU thi đấu kém. Chính anh cũng thừa nhận cầu thủ phải làm tốt hơn. Nhưng ban lãnh đạo cũng không thể dùng chuyện kỷ luật để né những câu hỏi về tham vọng, tuyển dụng và chiều sâu đội hình.

MU từng muốn có những cầu thủ cá tính mạnh, không ngại đối đầu và dám lên tiếng. Martinez chính là mẫu cầu thủ như vậy. Vấn đề là một cá tính mạnh sẽ không chỉ thể hiện khi mọi thứ thuận lợi.

Ranh giới nằm ở cách phát biểu. Martinez có thể đã đi quá xa khi công khai nhắm vào Wilcox, nhưng án phạt cũng không khiến những vấn đề anh nêu ra tự biến mất.

MU có thể xử lý Martinez vì cách anh nói. Nhưng họ vẫn phải trả lời câu hỏi lớn hơn: những điều Martinez chỉ ra có đúng không.