MU hụt 7 mục tiêu chuyển nhượng trước khi ký Tielemans

Quỷ đỏ trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy thất vọng. Những khó khăn trong quá trình tuyển quân của đội chủ sân Old Trafford dần được hé lộ sau khi Michael Carrick bị sa thải.

Theo The Athletic, Elliot Anderson của Nottingham Forest đứng đầu danh sách mua sắm của MU. Tiền vệ Mateus Fernandes là lựa chọn thứ hai, tiếp đến là Sandro Tonali và Aurelien Tchouameni.

MU chiêu mộ Tielemans sau khi lỡ 7 mục tiêu hàng đầu - Ảnh: SunSport

Alex Scott của Bournemouth, Ederson phía Atalanta và tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille cũng được MU ưu tiên hơn Tielemans. Bouaddi hiện đã gia nhập Man City.

MU không chiêu mộ được bất kỳ ai trong số 7 mục tiêu kể trên và cuối cùng chuyển hướng sang Tielemans, đưa tiền vệ người Bỉ về Old Trafford với giá 35 triệu bảng.

CLB cũng cân nhắc chiêu mộ Leon Goretzka theo dạng tự do sau khi anh rời Bayern Munich, song yêu cầu về lương của tiền vệ này khiến thương vụ bế tắc.

Goretzka sau đó đầu quân Aston Villa và thậm chí còn ghi bàn vào lưới Lammens trong trận cuối cùng Carrick cầm quân.

Tielemans là người được sử dụng nhiều nhất trong 3 tân binh ở tuyến giữa, với 988 phút thi đấu trên mọi đấu trường.

Andrey Santos - bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng từ Chelsea mới chơi 556 phút, còn Carlos Baleba chỉ thi đấu 397 phút.

Những khó khăn trong khâu tuyển quân làm dấy lên thêm câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của MU dưới thời Sir Jim Ratcliffe.

Michael Carrick muốn đội bóng bổ sung thêm lực lượng, đặc biệt là một tiền đạo dự bị và một hậu vệ trái. Nhưng kết quả mua sắm trong kỳ chuyển nhượng hè khiến ông thất vọng.