MU họp khẩn về tương lai của Michael Carrick

Chiếc ghế thuyền trưởng của Michael Carrick tại MU đang lung lay

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa trên sân Old Trafford tiếp tục xoáy sâu vào khủng hoảng của Manchester United. Dù “Quỷ đỏ” đã chiến đấu kiên cường và ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 90+2 và 90+6 để giành lại 1 điểm, kết quả này vẫn không thể bù đắp cho chuỗi thành tích “nghèo nàn” với chỉ 1 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại Premier League.

Trận hòa này khiến Carrick trở thành HLV đầu tiên trong 40 năm qua dẫn dắt MU rơi xuống vị trí thứ 18 - một trong ba vị trí thuộc nhóm xuống hạng trên bảng xếp hạng giải đấu cao nhất nước Anh và chắc chắn sẽ phải ở lại vị trí này trong ít nhất 2 tuần tới.

Theo thông tin từ TEAMtalk, ban lãnh đạo MU tổ chức cuộc họp khẩn tại Carrington để thảo luận và đưa ra quyết định chốt hạ về tương lai của Carrick.

Trước đó, Carrick từng được giao chỉ tiêu 3 trận để tự cứu mình. Sau thất bại 0-2 trước Chelsea, dù vượt qua Roma và hòa Aston Villa, chiếc ghế của vị thuyền trưởng 45 tuổi vẫn lung lay dữ dội.

Kỳ nghỉ quốc tế (FIFA Days) tháng 11 được đánh giá là thời điểm vàng để MU thay tướng nếu quyết định thực hiện sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Nhà báo David Ornstein tiết lộ ban lãnh đạo MU vốn vẫn mong muốn Carrick thành công nhưng đã chủ động tiếp xúc với đại diện của nhiều ứng viên.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là ủng hộ HLV Eddie Howe, trong khi Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell đánh giá cao Julian Nagelsmann. Bên cạnh đó, những cái tên đình đám như Antonio Conte và Mauricio Pochettino cũng được đưa vào danh sách các phương án tiềm năng.

Về phần mình, HLV Michael Carrick khẳng định không hề có ý định từ chức. Phản ứng dứt khoát trước câu hỏi của phóng viên sau trận hòa Aston Villa về khả năng tự rời ghế HLV trưởng, nhà cầm quân 45 tuổi tuyên bố: “Điều đó sẽ không xảy ra”.

Carrick nhấn mạnh niềm tin rằng MU vẫn có đủ chất lượng để cải thiện tình hình, dù thừa nhận toàn đội cần phải nhanh chóng khắc phục những sai lầm khiến họ liên tục đánh mất điểm số.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, thử thách khốc liệt nhất đang chờ đón Manchester United khi họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22.11, trước khi tiếp đón Sporting Lisbon tại đấu trường Champions League.