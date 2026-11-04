MU hồi sinh, thắng ngoạn mục AS Roma ở Champions League

Đội hình ra sân MU
Ngay phút 11, Soule thoải mái cứa lòng chân trái mở tỷ số cho Roma
Niềm vui đến sớm với đội khách
Sự hớ hênh nơi hàng thủ khiến Quỷ đỏ thủng lưới
Phút 18, Roma được hưởng phạt đền khi bóng bật tay Heaven trong vòng cấm. Malen dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt
Tiền đạo Hà Lan ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt
Bruno Fernandes tiếp tục có màn trình diễn tệ hại trong 45 phút đầu, bị phạt thẻ vàng do tranh cãi với Soule
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về AS Roma
Qua giờ giải lao, MU được hưởng quả 11m nhưng Bruno Fernandes không thắng được thủ thành Vazquez.
Tuy nhiên, trọng tài cho đá lại quả penalty vì một cầu thủ AS Roma lao vào vòng cấm địa sớm. Ở lần dứt điểm thứ hai, Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Hưng phấn dân cao, Mbeumo suýt gỡ hòa 2-2 nhưng cú đá chân trái dội 2 cột dọc bật ra
Đến phút 83, tận dụng tình huống phá bóng hụt của Balerdi, Cunha dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần gỡ hòa 2-2
Cunha truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ vùng lên
Đến phút 86, lại là Cunha khiến cầu trưởng Old Trafford nổ tung với cú đá tung lưới đội khách ở góc hẹp
Niềm vui vỡ òa của tiền đạo người Brazil
Cuối trận, Cunha bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng
Nhưng chung cuộc MU vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày đấu ấn tượng
Thầy trò Carrick chấm dứt chuỗi 9 trận liền không thắng
Nguồn ảnh: Uefa, MUFC, OneFootball