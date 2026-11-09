MU hòa Aston Villa 4-4: Ngọn lửa hồi sinh hay tia sáng trước khi lụi tắt?

Tinh thần chưa hoàn toàn lụi tắt

Trận hòa 4-4 tại Old Trafford là kiểu kết quả khiến người ta vừa muốn ăn mừng, vừa không thể yên tâm. MU có quyền tự hào về tinh thần chiến đấu, nhưng Carrick khó coi đó là bằng chứng của sự hồi sinh.

Trong vòng chưa đầy một tuần, MU hai lần tạo nên những cuộc ngược dòng đáng nhớ. Sau khi bị Roma dẫn trước 2-0 rồi thắng ngược 3-2 tại Champions League, họ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh tương tự trước Aston Villa.

Aston Villa chỉ mất 4 phút để dẫn MU 2-0 trong trận hòa 4-4 tối Chủ nhật.

Lần này, khó khăn còn lớn hơn khi đội chủ sân Old Trafford bị dẫn 2-4 cho đến những phút cuối cùng. Hai bàn thắng của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu trong thời gian bù giờ giúp MU thoát khỏi thất bại tưởng như đã cầm chắc.

Một điểm giành được theo cách ấy có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Old Trafford đang chịu sức ép nặng nề từ các khán đài. Việc các cầu thủ không buông xuôi khi trận đấu gần như đã an bài cho thấy họ vẫn còn khát khao bảo vệ màu cờ sắc áo.

MU vẫn có những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu, vẫn có khả năng tạo sức ép và tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi bị đẩy vào tình thế khó khăn nhất. Nhưng tinh thần mới chỉ là điều kiện cần. Một đội bóng đáng tin phải biết kiểm soát trận đấu, hạn chế sai lầm và giữ được thành quả. Nếu trận nào cũng phải chờ đến phút bù giờ mới cứu được điểm, sự phấn khích sau mỗi cuộc ngược dòng sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Những bàn thắng không che hết được vấn đề

Điều đáng lo ngại nhất với MU lúc này là sự mong manh của hàng phòng ngự. Trận hòa Aston Villa phơi bày vấn đề ấy theo cách không thể rõ ràng hơn. Đội chủ nhà để đối phương ghi hai bàn chỉ trong chưa đầy bốn phút đầu trận, sau đó tiếp tục nhận thêm hai bàn thua trong vòng tám phút kể từ khi hiệp 2 bắt đầu.

Bốn bàn thua không đơn thuần đến từ những tình huống xuất sắc của đối thủ. Đó còn là hệ quả của những sai lầm cá nhân và sự thiếu tổ chức trong phòng ngự. Senne Lammens có một trận đấu đáng quên khi xử lý không tốt cú sút của Alysson, tạo điều kiện để Nicolas Jackson ghi bàn. Leny Yoro mắc lỗi trong tình huống không chiến dẫn đến bàn thua thứ tư, còn Diogo Dalot tiếp tục có màn trình diễn đáng thất vọng, từ tình huống phòng ngự hời hợt trong bàn thua đầu tiên đến pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Aston Villa.

Trước Aston Villa, MU đã không thể hiện được lối chơi vững vàng của một đội bóng lớn.

Những sai sót ấy không còn là chuyện bất thường. MU đã để thủng lưới 15 bàn trong 5 trận gần nhất trên cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League. Đây là con số phản ánh mức độ bất ổn đáng báo động đối với một đội bóng có tầm vóc như MU.

Theo cây bút Jason Burt của The Telegraph, MU đang cho thấy hình ảnh một đội bóng thiếu tổ chức, thiếu định hướng và chỉ thực sự thể hiện động lực khi bị đẩy đến tình thế tuyệt vọng. Sự hỗn loạn có thể tạo nên một màn trình diễn giải trí, nhưng không phải cách thức có thể duy trì lâu dài. Đây cũng là vấn đề MU cần nhìn nhận nghiêm túc”, Jason Burt viết.

Carrick và bài toán duy trì sự ổn định

Sau trận hòa Aston Villa, dường như HLV Michael Carrick có thể lại được trao thêm một hai trận nữa. Nhưng liệu quãng thời gian vay mượn ấy có đủ giúp nhà cầm quân này đưa đội bóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hay không?

Những con số hiện tại cho thấy áp lực rất lớn dành cho Carrick. MU chỉ thắng một trong 10 trận Premier League đầu tiên, đứng thứ 18 với 8 điểm và kém vị trí an toàn một điểm. Họ sẽ trải qua kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia trong nhóm xuống hạng, lần đầu tiên ở giai đoạn này của mùa giải kể từ năm 1986. Sau kỳ nghỉ, MU làm khách của Liverpool.

Bản thân Carrick cũng khẳng định ông tin mình vẫn là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt MU. Nhà cầm quân này cho rằng đội bóng có đủ cơ sở để cải thiện tình hình, đồng thời thừa nhận hàng phòng ngự cần được điều chỉnh mạnh mẽ.

“Chúng tôi chưa thắng đủ số trận, nhưng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến lên, làm việc với những điều chúng tôi đang thực hiện và phát huy những điểm tích cực trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi cần siết chặt một số sai lầm và bắt đầu giành chiến thắng”, Carrick nói sau trận hòa Aston Villa.

Tuy nhiên, những phát biểu ấy chưa thể thuyết phục tất cả. Roy Keane, cựu đội trưởng MU, ví Carrick giờ đây như một chính trị gia hay hứa hẹn, “nói rất nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu”.

Sức ép dành cho Carrick vì thế không chỉ đến từ kết quả thi đấu. Cách MU thể hiện trên sân, những quyết định nhân sự và khả năng truyền đạt ý tưởng chiến thuật của Carrick đều đang bị đặt dấu hỏi. Việc Dalot bị khán giả phản ứng khi rời sân cũng cho thấy còn không ít ý kiến trái chiều về khả năng dụng binh của ông.

Quả penalty thành công của Bruno Fernandes mở đầu màn ngược dòng kịch tính của MU.

Dẫu vậy, sa thải HLV không phải lúc nào cũng là lời giải cho mọi cuộc khủng hoảng. MU đã trải qua quá nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo trong những năm gần đây. Một quyết định thay tướng nữa, nếu không đi kèm định hướng rõ ràng, có thể chỉ khiến đội bóng tiếp tục mất phương hướng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Carrick đương nhiên xứng đáng được trao thêm thời gian chỉ nhờ hai màn ngược dòng liên tiếp.

Khoảng nghỉ FIFA Days tới đây sẽ là thời điểm để ban lãnh đạo MU đánh giá lại tình hình. Điều họ cần xem xét là khả năng sửa chữa những sai lầm đã lặp đi lặp lại của đội bóng. Carrick phải chứng minh MU có thể chơi chủ động hơn, phòng ngự có tổ chức hơn và không còn tự đẩy mình vào những tình thế hiểm nghèo.

Những cuộc ngược dòng trước Roma và Aston Villa cho thấy ngọn lửa chiến đấu ở Old Trafford vẫn còn. Nhưng để ngọn lửa ấy cháy lâu dài, MU cần nhiều hơn những bàn thắng ở phút bù giờ. Nếu không sớm khắc phục những vấn đề căn bản, trận hòa 4-4 có thể chỉ là tia lửa lóe lên của một que diêm trước khi lụi tàn.