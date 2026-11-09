MU hòa Aston Villa 4-4: Bỏ quên niềm kiêu hãnh và vé xuống hạng

Kịch tính

MU dường như đang trở thành khách quen của những màn kịch tính. Đội bóng thành Manchester lại thể hiện bộ mặt tồi tệ trước Aston Villa, nhưng giống trận gặp Roma, họ bất ngờ vùng lên ở những phút cuối để tránh thất bại.

Hai lần, vào đầu hiệp 1 và đầu hiệp 2, MU bị dẫn cách biệt hai bàn. Khi khán giả vội vã ra về và trận đấu đã bước qua phút 90, Zirkzee cùng Dorgu ghi liên tiếp 2 bàn, biến cơn ác mộng thành màn thoát hiểm kỳ vĩ.

Tuy nhiên, trận hòa vẫn không giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi việc bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong nhóm xuống hạng.

MU thoát hiểm khó tin. Ảnh: MUFC

Bầu không khí đã ngột ngạt ngay từ trước tiếng còi khai cuộc. Stretford End, khán đài cuồng nhiệt nhất Old Trafford, giăng nhiều biểu ngữ chỉ trích giới chủ và ban lãnh đạo của một CLB đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.

Người hâm mộ yêu cầu những người điều hành ra đi, bán MU, đồng thời thả khoảng một trăm quả bóng bay mang hai màu xanh lá và vàng, màu áo đội bóng thuở mới thành lập.

Bóng lăn cũng không giúp tâm trạng người hâm mộ khá hơn: chỉ chưa đầy 4 phút, Aston Villa của Unai Emery dẫn 2-0, điều chưa từng xảy ra với MU trong lịch sử Premier League.

Ngay giây thứ 59, Alysson kết thúc chuỗi phối hợp một chạm của Villa bằng cú dứt điểm đưa bóng xuyên qua hai chân Lammens vào lưới.

Chỉ 3 phút sau, thủ môn người Bỉ cản được cú sút của tiền đạo trẻ Brazil, nhưng hoàn toàn bất lực khi Jackson xuất hiện ngay bên cạnh, chớp bóng bật ra để ghi bàn thứ hai. Đội bóng của Emery không chút nương tay, nhưng lại thả lỏng quá sớm.

Kamara giúp MU trở lại trận đấu đúng lúc Old Trafford lo sợ một thất bại muối mặt. Phút 14, cầu thủ này tìm cách ngăn pha bứt tốc của Cunha, nhưng cuối cùng lại đốn ngã đối thủ trong vòng cấm.

Bruno Fernandes nhận trách nhiệm từ chấm 11 m, đánh lừa Zion Suzuki để thắp lên chút hy vọng cho “Quỷ đỏ”. Cuối cùng họ cũng thức tỉnh, bắt đầu uy hiếp khung thành đội khách.

Aston Villa liên tục dẫn bàn tại Old Trafford. Ảnh: AVFC

Phút 23, Cunha có cơ hội tốt nhất để gỡ hòa cho đội chủ nhà. Nhận bóng ở góc vòng cấm, anh chỉnh lại tư thế rồi tung cú cứa lòng, buộc Suzuki phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Thoát hiểm, nhưng vào nhóm xuống hạng

MU tiếp tục tìm kiếm bàn thắng, nhưng sự hưng phấn dần suy giảm. Căng thẳng từ đầu trận khiến họ mất nhịp độ và cường độ thi đấu. Dẫu vậy, đội bóng của Michael Carrick vẫn kịp cân bằng tỷ số trước giờ nghỉ, trong tình huống Mazraoui nhận bóng sát đường biên ngang.

Cựu hậu vệ Ajax trả ngược cho Tielemans băng lên dứt điểm một chạm, ghi bàn đầu tiên trong màu áo đỏ nổi tiếng, vào lưới chính đội bóng cũ.

Aston Villa phản đối vì cho rằng Mbeumo che tầm nhìn của Suzuki, nhưng cầu thủ Cameroon không ở vị trí việt vị. Bàn thắng được công nhận.

Diogo Dalot - người liên tục bỏ vị trí trong trận Roma - khiến nỗ lực vùng lên của đồng đội trở thành công cốc. Hiệp 2 mới trôi qua khoảng một phút rưỡi, hậu vệ Bồ Đào Nha vào bóng chậm, ngáng chân Alysson trong vòng cấm. Phạt đền. Và McGinn ghi bàn.

Đến phút 53, Leon Goretzka cũng góp vui sau một tình huống hỗn loạn khác của hàng thủ MU. Trong nỗ lực phá một đường bóng bổng, Leny Yoro đánh đầu về phía khung thành đội nhà, buộc Lammens phải cứu thua.

MU vào nhóm xuống hạng. Ảnh: Opta

Bóng bật vào cột dọc rồi nằm chơ vơ trong khu vực 5m50. Goretzka xuất hiện, đẩy bóng qua vạch vôi, dập tắt mọi tia hy vọng của đội chủ nhà.

Ít nhất, mọi thứ tưởng như là vậy. Thời gian trôi đi, nỗi thất vọng ngày càng lớn. Những CĐV từng ăn mừng bao chiến công lẫy lừng dưới thời Alex Ferguson giờ sống trong vòng xoáy thất vọng triền miên.

Old Trafford thưa dần khán giả. Họ đã mất niềm tin vào đội bóng. Và có lý do để như thế. Khi trọng tài thứ 4 thông báo trận đấu có thêm 6 phút sau phút 90, điều đó tưởng như chỉ kéo dài sự hành hạ dành cho “Quỷ đỏ”.

Thế nhưng, khoảng thời gian ít ỏi ấy cuối cùng lại đủ. Zirkzee ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên, truyền sức sống cho cả đội.

Rồi đến tình huống cuối cùng: một quả phạt góc mà Lammens cũng lên tham gia tấn công và gây cản trở cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Dorgu xuất hiện đánh đầu ghi bàn, khiến những cổ động viên còn lại vỡ òa.

Dẫu vậy, bàn thắng của anh và trận hòa ấy vẫn không đủ ngăn MU rơi xuống nhóm xuống hạng.