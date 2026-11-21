Vào ngày 30/9, MU đã nộp đơn lên Hội đồng Trafford nhằm xin phép lắp đặt 8 cột đèn chiếu sáng cao 18,3 mét và thay thế một mặt sân cỏ tự nhiên bằng cỏ nhân tạo tại khu tập luyện Carrington.

Tuy nhiên, nhóm Friends of Carrington Moss cho rằng các hạng mục đề xuất này vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết về chiếu sáng, sinh thái, thoát nước và bảo vệ Vành đai Xanh. Trả lời Mirror Football, bà Marj Powner, chủ tịch nhóm vận động trên, cho biết ánh sáng từ hệ thống đèn có thể gây xáo trộn cho quần thể dơi địa phương trong khung giờ kiếm ăn buổi tối.

Những lo ngại từ phía Friends of Carrington Moss xoay quanh tác động của các cột đèn chiếu sáng và sân cỏ nhân tạo đối với môi trường tự nhiên quanh khu vực, đặc biệt là hoạt động kiếm ăn của động vật hoang dã vào buổi tối.

Trước các phản ánh về yếu tố sinh thái, phía "Quỷ đỏ" đã đặt hàng một báo cáo đánh giá đa dạng sinh học nhằm xem xét mức độ ảnh hưởng. Câu lạc bộ cũng xây dựng kế hoạch bù đắp những tác động phát sinh từ dự án thông qua các đơn vị sinh cảnh.

Hiện tại, hồ sơ đề xuất lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và chuyển đổi mặt sân cỏ nhân tạo tại trung tâm huấn luyện Carrington đang được cơ quan chức năng xem xét. Theo dự kiến, Hội đồng Trafford sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với đơn xin cấp phép của MU trong vài tuần tới.

Ngày đầu tiên của Pochettino tại Manchester United Sáng 19/11, video ghi lại những hoạt động đầu tiên của tân thuyền trưởng Manchester United tại đội bóng mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.