MU gặp sự cố tại Champions League

Theo Manchester Evening News, Manchester United sẽ phải đóng quân tại khu vực lân cận thành phố Milan (Italy) trong chuyến làm khách trên sân của Como tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League vào tuần tới, sau khi không thể tìm được khách sạn phù hợp tại địa phương đăng cai.

Sân vận động Giuseppe Sinigaglia của Como được UEFA cấp phép tổ chức các trận đấu tại Champions League ở mùa giải năm nay, dù sức chứa tương đối khiêm tốn với khoảng 12.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, khâu hậu cần tại thành phố này lại không đáp ứng được yêu cầu của đại diện Premier League. Hầu hết cơ sở lưu trú tại Como đều có quy mô quá nhỏ hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về điều kiện sinh hoạt do câu lạc bộ đề ra.

Đối diện tình hình trên, "Quỷ đỏ" quyết định lựa chọn địa điểm lưu trú gần Milan (Italy), cách Como khoảng một giờ di chuyển bằng đường bộ. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick sẽ bay tới Milan sau buổi tập ngày 20/10.

Tối cùng ngày, chiến lược gia người Anh cùng một học trò sẽ di chuyển đến Como để tham dự buổi họp báo kỹ thuật. Toàn đội sẽ tiếp tục thực hiện hành trình này một lần nữa vào ngày 21/10 để bước vào trận đấu chính thức.

Sau hai trận đấu đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay, Manchester United đang bỏ túi 3 điểm (1 thắng, 1 thua) và tạm thời đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

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