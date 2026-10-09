MU đưa HLV Conte và Eddie Howe vào danh sách thay Carrick

Theo các nguồn tin, lãnh đạo MU hiện thời vẫn ủng hộ Michael Carrick, tuy nhiên, để có thể giữ công việc ở Old Trafford, vị thuyền trưởng 45 tuổi cần chứng minh bằng kết quả tích cực của đội trên sân cỏ.

Carrick đã làm rất tốt khi thay thế Ruben Amorim mùa trước, giúp MU giành vé dự Champions League, sau khi cán đích ở vị trí thứ 3 Premier Leagu e.

Carrick đang chịu nhiều áp lực trên 'ghế nóng' MU và Conte nổi lên là ứng viên thay thế. Ảnh: Pulse Sports

Tuy nhiên, kết quả và phong độ của MU sa sút đáng kể từ đầu mùa giải này, chỉ giành được 5 điểm (1 thắng, 2 hòa và 2 thua) sau 5 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Vì lẽ đó, Carrick đối diện nguy cơ cao trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League 2026/27.

Theo Football Insider, trước mắt MU “vẫn giữ lại Carrick”, dù Conte nằm trong danh sách rút ngọn của họ, bên cạnh cựu HLV Newcastle, Eddie Howe cũng được nhắc đến.

Đáng chú ý, trong phát biểu mới nhất, Conte cũng đánh tiếng muốn dẫn dắt MU. Sau khi kết thúc lương duyên với Napoli vào cuối mùa giải trước, nhà cầm quân từng mang danh hiệu Ngoại hạng Anh về cho Chelsea, hiện vẫn đang thất nghiệp, cho thấy rất muốn quay trở lại công việc huấn luyện.

Lãnh đạo MU đánh giá cao Conte, một người chiến thắng thực thụ. Dù vậy, họ vẫn mong Carrick có thể xoay chuyển tình thế, sau kỳ FIFA Days vừa kết thúc.

Có thể thấy MU thời hậu Sir Alex, kể từ mùa hè 2013 đã liên tục thay tướng, nhưng họ vẫn chưa thể tìm lại vinh quang từng có.