MU đối mặt nguy cơ vắng 7 trụ cột ở trận gặp Tottenham: HLV Carrick áp lực, có khả năng bị 'đuổi' giữa mùa?

Phong độ của MU ở giai đoạn đầu mùa giải mới là hết sức thất vọng khi họ chỉ thu về vỏn vẹn 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Chưa dừng lại ở đó, hành trình của "Quỷ đỏ" tại League Cup cũng sớm dừng lại sau thất bại trước Brighton.

Vì vậy, đoàn quân của HLV Michael Carrick rất cần kết quả tích cực khi tiếp đón Tottenham trên sân nhà vào thứ Bảy trong khuôn khổ vòng 6 (23h30 ngày 10/10 - giờ Việt Nam). Tuy nhiên, nhiệm vụ này có thể trở nên khó khăn hơn khi một loạt cầu thủ quan trọng đang đứng trước nguy cơ không thể ra sân.

Trước thềm trận đại chiến với Tottenham, HLV Michael Carrick đang gặp bối cảnh cực kỳ đau đầu về mặt lực lượng, theo xác nhận từ phóng viên Simon Stone của kênh BBC.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Kobbie Mainoo và Marcus Rashford. Cả hai được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên đội tuyển Anh cho 4 trận đấu tại UEFA Nations League, nhưng cuối cùng không thể hội quân vì vấn đề thể lực. Hai ngôi sao của tuyển Anh nhiều khả năng chỉ gặp tổn thương nhẹ sau cuộc so tài với Fulham. Dù vậy, khả năng ra sân của họ ở trận đấu cuối tuần này hiện vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Carrick đang "đau đầu" vì bài toán nhân sự.

Trong khi đó, tình trạng của Benjamin Sesko đáng lo ngại hơn nhiều, khi tiền đạo người Slovenia tái phát chấn thương ở vùng ống chân. Các chuyên gia lo ngại cầu thủ 23 tuổi có thể tiếp tục nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài.

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Mainoo, Rashford cùng Sesko đã chọn ở lại đại bản doanh Carrington. Dù vậy, danh sách thương binh của MU vẫn nối dài khi Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu liên tiếp dính chấn thương lúc làm nhiệm vụ cho Morocco cùng Đan Mạch. Theo đánh giá ban đầu, chấn thương gân kheo của Dorgu nghiêm trọng hơn vấn đề ở vùng hông/lưng dưới của Mazraoui. Ngoài ra, Amad Diallo – người đã vắng mặt kể từ đầu mùa giải – vẫn chưa được nhìn thấy tập luyện cùng các đồng đội tại Carrington.

Mainoo và nhiều ngôi sao MU bỏ ngỏ khả năng thi đấu trước trận gặp Tottenham ngày 10/10.

Khả năng thi đấu của Matthijs de Ligt cũng chưa hề rõ ràng. Dù có một số tin đồn cho rằng trung vệ Hà Lan đã ra sân trong trận giao hữu kín với Lausanne Sport vào thứ Sáu, nhưng điều này chưa có bằng chứng xác minh, đồng nghĩa việc anh tái xuất sau thời gian dưỡng thương vẫn bị bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, Carrick vẫn nhận được một số tín hiệu tích cực. Tiền vệ Carlos Baleba đã chính thức ra sân ở trận giao hữu gặp Lausanne Sport. Sự trở lại này mang tới hy vọng rằng tuyển thủ Cameroon có thể có màn chào sân chính thức cho MU ở màn chạm trán Tottenham.

Ở hành lang cánh phía phải, Carrick cũng có thể trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Shea Lacey. Khi Benjamin Sesko nhiều khả năng vắng mặt, Bryan Mbeumo có thể được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Matheus Cunha trở lại vị trí sở trường bên cánh trái.

Đây rõ ràng là bài toán vô cùng hóc búa đối với Carrick giữa lúc MU quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi trước Tottenham - đội bóng cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Việc vắng mặt hàng loạt trụ cột khiến quyết định lựa chọn 11 cái tên đá chính trở thành chìa khóa then chốt định đoạt cục diện tại Old Trafford.

Với nhiều người hâm mộ, chu kỳ quen thuộc của MU dường như đang quay trở lại. Phong độ khởi sắc dưới thời Michael Carrick từng thắp lên hy vọng rằng đội bóng cuối cùng cũng đang đi đúng hướng vào cuối mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, khởi đầu khó khăn ở mùa giải mới đã nhanh chóng phủ bóng lên những tín hiệu tích cực đó, đồng thời khiến sức ép dành cho HLV trưởng ngày càng gia tăng.

MU đã sa thải HLV giữa mùa ở cả hai mùa giải gần nhất. Liệu kịch bản cũ có tiếp tục diễn ra với Carrick?

Viễn cảnh này từng xảy ra với Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag hay Ruben Amorim. Ngay sau những giai đoạn thi đấu khởi sắc - dù dài hay ngắn - MU lại đột ngột sa sút khiến các chiến lược gia này gần như không thể tránh khỏi viễn cảnh bị sa thải.

MU đã sa thải HLV giữa mùa ở cả hai mùa giải gần nhất: Ten Hag vào tháng 10/2024 và Amorim vào tháng 1/2026. Nhìn rộng hơn, trong 8 mùa giải đã hoàn tất gần đây, có tới 4 HLV của MU bị sa thải khi mùa giải đang diễn ra.

Áp lực dành cho Carrick - người mới ký hợp đồng 2 năm trên cương vị HLV chính thức vào tháng 5 - lại càng đè nặng khi MU chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng qua 7 trận mở màn ở mọi đấu trường.

Carrick từng thắng 12 trong 17 trận sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1 mùa trước. Ông chỉ nhận 2 thất bại và gây ấn tượng với những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Chelsea và Liverpool. Cũng trong giai đoạn đó, không có HLV nào tại Ngoại hạng Anh thu về số điểm nhiều hơn Carrick, qua đó đưa MU cán đích ở vị trí thứ 3 và có vé dự Champions League.

Nhưng cũng giống như những thành tích từng giúp Mourinho và Solskjær nhận được sự ủng hộ, những gì Carrick đạt được nhanh chóng bị lãng quên trước những thất bại liên tiếp ở các trận đấu gần đây nhất.