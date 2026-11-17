Theo Daily Mail, MU đã chuẩn bị sẵn một chuyên cơ riêng để đưa huấn luyện viên Pochettino bay thẳng tới Anh ngay sau trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển Mỹ (gặp Haiti).

Kế hoạch di chuyển này được sắp xếp nhằm giúp nhà cầm quân 54 tuổi rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tiếp quản công việc tại Old Trafford. Theo lịch trình, ông sẽ nói lời chia tay đội tuyển Mỹ vào sáng thứ tư (18/11).

Thời điểm kể trên diễn ra ngay sau khi ông hoàn tất trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League gặp Haiti tại thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). Khi trận đấu kết thúc, chiến lược gia người Argentina sẽ lập tức lên chuyến bay thẳng tới Manchester (Anh), qua đó tạo điều kiện để ông bắt đầu làm việc tại Carrington sớm nhất có thể.

Việc đẩy nhanh tiến độ di chuyển từ Mỹ sang Anh phục vụ trực tiếp cho kế hoạch chuẩn bị của MU trước trận đấu cuối tuần. Theo lịch thi đấu, trận cầm quân đầu tiên của Pochettino tại đội bóng mới sẽ là chuyến làm khách trên sân Liverpool vào ngày 22/11.

Do khoảng thời gian chuyển giao ngắn, ông sẽ chỉ có vài buổi tập cùng toàn đội trước khi bước vào chuyến hành quân được dự báo đầy khó khăn đến sân Anfield.

Giao kèo giữa huấn luyện viên Pochettino và MU có thời hạn kéo dài khoảng hai năm rưỡi, đến tháng 6/2029. Nhà cầm quân 54 tuổi thay Michael Carrick tiếp quản đội bóng sau chuỗi trận thất vọng từ đầu mùa (tạm thời đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League).

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