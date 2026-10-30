MU dễ đón tân binh từ Man City

Ait-Nouri sẵn sàng gia nhập MU.

Theo TEAMtalk, Ait-Nouri tính đường rời Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Các bên trung gian bắt đầu liên hệ với một số đội bóng, trong đó có MU, nhằm tìm kiếm thỏa thuận cho hậu vệ 25 tuổi.

Gia nhập Man City từ Wolves năm 2025, Ait-Nouri được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh trái. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Cầu thủ người Algeria gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí và chưa có lần ra sân nào tại Premier League dưới thời Enzo Maresca.

Nhà cầm quân người Italy cũng thể hiện rõ quan điểm khi công khai xác nhận Ait-Nouri không phải lựa chọn ưu tiên. Ông đồng thời chỉ ra sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí hậu vệ biên khiến cơ hội thi đấu của cầu thủ này ngày càng hạn chế. Trước tình hình đó, Giám đốc Thể thao Hugo Viana đang lên phương án tìm bến đỗ mới cho Ait-Nouri. Man City dường như muốn giải quyết tương lai của hậu vệ này trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, với mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 30 triệu bảng.

Đáng chú ý, MU từng được đề nghị cơ hội chiêu mộ Ait-Nouri vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhưng hai bên không kịp hoàn tất thủ tục. Hiện tại, các kênh liên lạc được nối lại thông qua những bên trung gian để thăm dò khả năng đạt thỏa thuận đầu năm 2027.

Về phía Ait-Nouri, hậu vệ người Algeria có vẻ sẵn sàng chuyển đến Old Trafford. Nếu thương vụ thành công, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên chuyển trực tiếp từ Man City sang Man Utd kể từ thương vụ Owen Hargreaves năm 2011.

Man City không loại trừ phương án cho mượn Ait-Nouri, qua đó giúp các đội bóng quan tâm giảm áp lực tài chính ban đầu. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad muốn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu cầu thủ đạt số lần ra sân nhất định.