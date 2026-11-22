MU không ngừng sa sút

Với Andoni Iraola, trận đấu ở Anfield mang ý nghĩa vượt xa một bài kiểm tra khó trong quá trình định hình đội bóng có phòng thay đồ giàu tình cảm bậc nhất nước Anh.

Trận kinh điển Liverpool đấu MU (23h30 ngày 22/11; trực tiếp trên VietNamNet) đánh dấu màn ra mắt của Mauricio Pochettino với “Quỷ đỏ” - CLB từng giàu nhất thế giới và giờ đứng đầu danh sách những thảm họa quản trị của ngành công nghiệp bóng đá.

Pochettino tiếp quản một mớ hỗn độn. Ảnh: MUFC

Đà sa sút bắt đầu năm 2013, khi Alex Ferguson, người từng học nghề chế tạo khuôn, nghỉ hưu. Người thay ông trên thực tế là chủ ngân hàng Ed Woodward, đại diện cho gia đình Glazer - đặt cơ sở kinh doanh tại Tampa, Florida.

Một thập niên trì trệ và vấp váp nối tiếp. Rồi những thế lực có ảnh hưởng ở Anh đi đến kết luận rằng, muốn đội bóng trở lại với những danh hiệu lớn, phải lấy quyền kiểm soát khỏi tay nhà Glazer và giao cho một người bản xứ. Ít nhất là để công chúng thấy như vậy.

Như một tiếng vọng của Brexit, Sir Jim Ratcliffe xuất hiện. Người giàu nhất nước Anh sinh ở Lancashire, sống tại Monte Carlo, có lý lịch của một CĐV MU trọn đời và hai lợi thế khó ai bì.

Một là ông làm ăn với nhà Glazer. Hai là ông được cả Hoàng gia lẫn Chính phủ Anh hậu thuẫn. Cả hai đều muốn tạo dấu ấn bản địa cho CLB có tiềm năng doanh thu quốc tế lớn nhất mà người ta từng biết.

Tỷ phú 74 tuổi trở thành cổ đông, trong khi nhà Glazer vẫn nắm đa số cổ phần. Một người có liên hệ với gia đình chủ Mỹ tại Tampa nói: “Ratcliffe giống như người thuê nhà. Chúng tôi cho ông ấy thuê CLB để lo chuyện chuyên môn”.

Theo phiên bản chính thức, Ratcliffe thiết lập mô hình quản trị lấy cảm hứng từ INEOS, tập đoàn hóa dầu do ông đứng đầu. Người ta nói ông đã xây dựng một bộ máy chuyên nghiệp và đưa vào ban lãnh đạo những người có kinh nghiệm quản trị lẫn thể thao.

Từ Mỹ, các ông chủ cho rằng bộ máy mới chỉ nối tiếp sai lầm này bằng sai lầm khác. Họ bắt đầu bằng thương vụ Leny Yoro, canh bạc lớn của năm 2024. Còn bây giờ, theo lời họ, “Yoro đến đội dự bị cũng chẳng đủ trình”.

Khả năng quản lý của những người được Ratcliffe chọn là thảm họa. Ảnh: TG

Tiếp đó là kế hoạch cải tổ toàn diện đội hình theo từng tuyến, được công bố rình rang.

Quản lý kém

Năm 2025 làm lại hàng công, năm 2026 đến tuyến giữa, năm 2027 thay hàng thủ và thủ môn. Ratcliffe hào hứng với sáng kiến ấy. Đây là một trong những dự án đầu tư vào cầu thủ tham vọng nhất hiện nay.

Đến lúc này, kết quả khiến giới phụ trách chuyên môn ở các CLB lớn của Premier League vừa sửng sốt vừa buồn cười.

MU chi 250 triệu euro mua Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha với tham vọng nâng hẳn chất lượng hàng công. Các giám đốc của Ratcliffe tin họ đã đưa về những ngôi sao thực thụ. Rồi họ nhận ra 3 người khó đá cùng nhau.

Sesko và Cunha là hai số 9 có phạm vi hoạt động chồng lên nhau và đều có những hạn chế, còn vị trí Mbeumo chơi hay nhất là số 9 ảo. Từ Tampa, người ta kể: “Xem họ tập xong, BLĐ nhận ra Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ tấn công hay nhất đội. Cậu ấy đá hộ công, thiên về vai trò tiền vệ trung tâm”.

Cuộc cải tổ tiếp tục ở tuyến giữa. Mùa hè vừa qua, MU chi gần 200 triệu euro cho Andrey Santos, Carlos Baleba và Youri Tielemans.

Vụ Andrey Santos mới thật sự bất ngờ. Có đến hai người đại diện gọi điện nhân danh MU để hỏi mua anh, khiến Chelsea tưởng có ai đó đùa. Đến khi chính “Quỷ đỏ” gọi và đề nghị hơn 50 triệu euro, kể cả phụ phí, đội bóng London vội chốt thương vụ vì chưa bao giờ hời đến thế.

Sau nhiều vụ đầu tư, Bruno Fernandes vẫn hay nhất ở mọi tuyến của MU. Ảnh: MUFC

Carlos Baleba là đỉnh điểm của sự lạc hướng. Năm 2025, MU từng đề nghị 103 triệu euro. Chính Brighton cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại từ chối.

Suốt mùa trước, Baleba cho họ thấy nếu chấm mức độ trưởng thành trên thang từ 0 đến 10, anh chưa qua được điểm 3.

Baleba là cầu thủ giỏi, nhưng giao cho anh cầm trịch một đội bóng hàng đầu thì vẫn quá sức. Mùa hè vừa qua, MU mua tiền vệ Cameroon giá 80 triệu euro. Khi anh tập cùng Tielemans và Santos, Carrick và ban huấn luyện lại đi đến kết luận cay đắng như lần trước.

Theo lời kể từ Tampa: “Bỏ thêm 200 triệu euro để làm lại tuyến giữa, họ nhận ra Bruno Fernandes vẫn là tiền vệ hay nhất đội”.

Từ Carrington đến Tampa, câu đùa cửa miệng của giới chức MU mùa thu này cho thấy họ đã chán chường đến mức nào. Người ta bảo sang năm, khi bộ máy của Ratcliffe hoàn tất cuộc đại tu bằng cách đổ thêm 200 triệu euro vào hàng thủ, họ sẽ phát hiện hậu vệ hay nhất đội cũng là Bruno Fernandes.

Đó là CLB mà Pochettino vừa bước vào. Ngay trong lần xuất hiện công khai đầu tiên, ông bày tỏ mong muốn được tham gia quyết định các thương vụ tương lai. Bởi vì, “xét cho cùng, MU là một CLB bóng đá”.