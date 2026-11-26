Manchester United tiếp tục trải qua một trận đấu nhiều cảm xúc tại Champions League 2026/27 khi hòa Sporting Lisbon 2-2 trên sân khách. Bruno Fernandes ghi cả hai bàn cho đội bóng nước Anh, nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến thầy trò HLV Mauricio Pochettino không thể giành trọn 3 điểm.

Sporting mở tỷ số ở phút 33 sau khi Luis Suárez thực hiện thành công quả phạt đền. MU phản ứng mạnh mẽ trong hiệp hai. Phút 48, Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm 11m, trước khi tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn thứ hai chỉ hai phút sau đó, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Bruno Fernandes lập cú đúp nhưng MU vẫn không thể đánh bại Sporting Lisbon. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, lợi thế ấy không được MU bảo vệ đến hết trận. Phút 80, Luis Suárez hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đội bóng của Pochettino còn có một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định có lỗi. Kết quả hòa khiến MU tiếp tục đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Champions League, trong bối cảnh cuộc đua giành vé đi tiếp ngày càng căng thẳng.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Bayern Munich bất ngờ thất bại 1-2 trước Lille. Đội bóng Đức có bàn mở tỷ số nhờ công của Upamecano, nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Ueda và tình huống phản lưới nhà của Pavlovic khiến Bayern phải rời nước Pháp tay trắng.

Paris Saint-Germain cũng gây thất vọng khi bị AS Roma cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Hermoso và Malen ghi bàn cho đại diện Italy, trong khi Zabarnyi và Dembélé lập công cho PSG. Kết quả này khiến đội bóng Pháp bỏ lỡ cơ hội gây sức ép lên Real Madrid trong cuộc đua dẫn đầu.

Liverpool có chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Club Brugge. Barcelona cũng giành 3 điểm sau khi đánh bại Sabah 4-1, trong đó Anthony Gordon lập cú đúp. Inter Milan thắng Stuttgart 2-0, Atletico Madrid vượt qua Viking 2-0, còn Villarreal đánh bại Slavia Praha 1-0. Fenerbahçe cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Shakhtar Donetsk.

Kết quả Champions League ngày 25/11/2026:

Sabah 1-4 Barcelona

Slavia Praha 0-1 Villarreal

Atletico Madrid 2-0 Viking

Club Brugge 0-3 Liverpool

Inter Milan 2-0 Stuttgart

Lille 2-1 Bayern Munich

PSG 2-2 Roma

Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe

Sporting Lisbon 2-2 Manchester United