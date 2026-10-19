MU đã đến lúc gạt Bruno Fernandes?

Highlights Leeds United 1-1 Manchester United Tối 18/10, Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United với tỷ số 1-1 tại vòng 7 Premier League 2026/27.

Bruno Fernandes tiếp tục gây thất vọng trong trận hòa Leeds 1-1 ở vòng 8 Premier League tối 18/10. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thi đấu trọn 90 phút nhưng không ghi bàn hay kiến tạo, kéo dài chuỗi trận kém hiệu quả trong màu áo Manchester United.

Theo talkSPORT, nhà báo Alex Crook cho rằng HLV Carrick nên cân nhắc loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát. Ông nhận định thủ quân MU đang sa sút về phong độ, không còn duy trì được sức ảnh hưởng như mùa trước và có thể cần nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng tốt nhất.

Lời kêu gọi gây chú ý bởi Fernandes vốn được xem là cầu thủ khó thay thế nhất trong đội hình MU suốt nhiều mùa giải. Ngay cả khi đội bóng thi đấu thất vọng, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn thường xuyên tạo ra khác biệt nhờ khả năng chuyền bóng và ghi bàn.

Bruno không còn giữ được phong độ

Sau tám vòng Premier League, Fernandes mới có một bàn thắng và một kiến tạo. Thành tích này kém xa kỳ vọng dành cho cầu thủ từng ghi 9 bàn và thực hiện 21 pha kiến tạo ở mùa giải trước.

Đáng chú ý, Bruno trải qua năm trận Premier League liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo. Khi MU đang gặp khó khăn trong khâu tấn công, sự sa sút của thủ quân càng khiến đội bóng thiếu những phương án tạo đột biến.

Thủ quân MU trải qua năm trận Premier League liên tiếp không ghi bàn hoặc kiến tạo.

Trước cuộc đối đầu Leeds, Fernandes cũng bị đặt dấu hỏi về thể lực sau đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha. Anh vừa thi đấu 80 phút trong trận thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League, rồi tiếp tục được Carrick xếp đá chính tại Elland Road.

Trong trận gặp Leeds, Bruno nhận thẻ vàng từ sớm, gặp khó khăn ở những pha tranh chấp và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trong hiệp hai. The Sun đánh giá tiền vệ 32 tuổi chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh, đồng thời chỉ trích một số tình huống xử lý thiếu hiệu quả của anh.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở phong độ cá nhân. Những điều chỉnh chiến thuật của Carrick cũng ảnh hưởng đến vai trò của Fernandes.

Sự xuất hiện của Youri Tielemans giúp MU có thêm một cầu thủ tổ chức tấn công, nhưng đồng thời khiến Fernandes không còn là trung tâm trong mọi đợt lên bóng. Trước Leeds, Tielemans kiến tạo để Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 35, trong khi Bruno phải thay đổi vị trí và chưa tìm được sự ăn ý cần thiết với đồng đội.

Fernandes vẫn có khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định. Tuy nhiên, khi không được chơi thường xuyên ở khu vực thuận lợi nhất, sức ảnh hưởng của anh cũng giảm đi. Carrick vì thế phải tìm cách sử dụng cả hai tiền vệ mà không làm mất đi sự cân bằng của đội hình.

Carrick có dám loại thủ quân MU?

Việc để Fernandes ngồi dự bị từng là phương án khó hình dung tại Old Trafford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ giữ băng đội trưởng mà còn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, MU hiện không có nhiều lựa chọn. Đội bóng trải qua sáu trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong khi Carrick ngày càng chịu sức ép vì thành tích nghèo nàn.

Michael Carrick đứng trước bài toán khó khi Bruno Fernandes sa sút phong độ giữa lúc MU liên tục mất điểm.

Tiếp tục sử dụng Fernandes đồng nghĩa với việc HLV người Anh phải chờ đợi thủ quân lấy lại phong độ. Ngược lại, cho Bruno nghỉ một vài trận có thể giúp anh hồi phục thể lực, đồng thời tạo cơ hội để Carrick thử nghiệm cách tổ chức hàng công khác.

Vấn đề là MU không có nhiều thời gian để chờ đợi. Đội bóng chuẩn bị gặp Como tại Champions League ngày 21/10, trước khi đối đầu Bournemouth ở Premier League. Những kết quả tiếp theo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai Carrick.

Dù vậy, chưa có dấu hiệu cho thấy HLV người Anh đã quyết định loại Fernandes khỏi đội hình chính. Những lời kêu gọi thay đổi hiện chủ yếu đến từ giới truyền thông, còn thủ quân MU vẫn được ban huấn luyện tin tưởng.

Bruno từng nhiều lần giúp MU vượt qua khó khăn bằng những khoảnh khắc xuất sắc. Tuy nhiên, khi phong độ đi xuống và đội bóng liên tục mất điểm, vị thế của anh cũng bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Carrick không nhất thiết phải loại Fernandes để chứng minh quyền lực. Nhưng nếu tiếp tục giữ nguyên đội hình bất chấp những màn trình diễn thất vọng, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả.

Với Bruno, những trận đấu sắp tới là cơ hội để chứng minh anh vẫn xứng đáng giữ vai trò quan trọng tại Old Trafford. Còn với Carrick, câu hỏi không chỉ là có nên để thủ quân ngồi dự bị, mà còn là làm thế nào để MU không còn phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ.