MU có thể mất trắng Bruno Fernandes

Fernandes tiếp tục từ chối gia hạn với MU. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, MU bắt đầu thương thảo hợp đồng mới với Fernandes từ mùa hè năm nay. Đội chủ sân Old Trafford đã đưa ra hai đề nghị, trong đó phương án thứ hai có những điều khoản cải thiện so với ban đầu. Tuy nhiên, đội trưởng "Quỷ đỏ" vẫn chưa hài lòng và các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong thời gian tới.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes có thời hạn đến tháng 6/2027. Điều này đồng nghĩa tiền vệ 32 tuổi có thể tự do đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1/2027 nếu MU không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn xác định giữ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha là ưu tiên.

Fernandes từng trải qua mùa giải 2025/26 xuất sắc khi đóng góp 21 pha kiến tạo, phá kỷ lục Premier League. Thành tích này giúp anh lần lượt nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) vào tháng 5 và giải thưởng tương tự từ Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) hồi tháng 8.

Fernandes có thể chia tay MU vào mùa hè tới. Ảnh: Reuters.

Mùa giải hiện tại, phong độ của Fernandes chưa đạt mức kỳ vọng, ngoại trừ cú hat-trick trong chiến thắng duy nhất của MU tại Premier League trước Ipswich Town. Tuy nhiên, giới chuyên môn và phần lớn thành viên tại trung tâm huấn luyện Carrington vẫn xem anh là cầu thủ hay nhất đội hình.

Tương lai của Fernandes từng thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng. Al Hilal (Saudi Arabia) từng theo đuổi anh vào tháng 5/2025, trong khi Galatasaray được cho là đã đưa ra đề nghị với mức đãi ngộ 20 triệu euro mỗi năm hồi tháng 8.

Việc Fernandes liên tục từ chối gia hạn đặt MU trước bài toán khó. Ở tuổi 32, đây có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ này. Trong khi đó, INEOS đang nỗ lực kiểm soát quỹ lương để giảm chi phí vận hành.

Một chi tiết đáng chú ý là Mauricio Pochettino, người chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford, từng muốn đưa Fernandes về Tottenham năm 2019. Sự xuất hiện của chiến lược gia Argentina có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định tương lai của đội trưởng MU.

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