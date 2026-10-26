MU có thể mất gần 100 triệu bảng vì sa thải HLV

MU sẽ phải chi bộn tiền đền bù nếu sa thải Carrick. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Michael Carrick tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi sau thất bại 0-3 trước Bournemouth. Nếu quyết định sa thải được thông qua, Manchester United sẽ tiếp tục trả giá đắt cho quá trình thay tướng liên tục kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Carrick có thể nhận khoảng 11,875 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng. HLV người Anh ký hợp đồng hai năm sau khi được chuyển từ vai trò tạm quyền sang chính thức. Ông được cho là hưởng mức lương 6,5 triệu bảng mỗi năm, nhưng mới làm việc khoảng ba tháng.

Khoản tiền dành cho Carrick sẽ nối dài danh sách những lần MU phải chi trả để chấm dứt hợp đồng với các HLV. Tổng số tiền được thống kê lên tới khoảng 97 triệu bảng.

David Moyes là người đầu tiên kế nhiệm Sir Alex. Ông bị sa thải chưa đầy một năm sau khi nhận việc, khiến CLB tốn 5,2 triệu bảng. Louis van Gaal tiếp theo với khoản đền bù 8,4 triệu bảng, dù từng giúp United vô địch FA Cup trong trận cuối cùng dẫn dắt đội bóng.

Jose Mourinho khiến ngân sách CLB chịu tổn thất lớn nhất, với 19,6 triệu bảng. Sau đó, MU lần lượt chi 10 triệu bảng để chia tay Ole Gunnar Solskjaer và 15 triệu bảng cho Ralf Rangnick. Erik ten Hag cũng khiến đội bóng mất 17 triệu bảng khi bị sa thải vào tháng 10/2024. Đến lượt Ruben Amorim, khoản bồi thường được ước tính ở mức 10 triệu bảng sau nhiệm kỳ kéo dài 14 tháng.

Điều đáng nói là những khoản chi lớn này không giúp MU tìm được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Carrick mới là cái tên tiếp theo đứng trước nguy cơ ra đi, trong khi đội bóng vẫn loay hoay tìm lại vị thế.

Gần 100 triệu bảng cho việc sa thải HLV trở thành con số đáng xấu hổ với một CLB liên tục bị chỉ trích về cách đầu tư và điều hành. Nếu Carrick mất việc, bài toán lớn nhất của MU vẫn còn đó: Làm sao tránh lặp lại vòng xoáy thay tướng tốn kém?

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.