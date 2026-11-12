MU có thể lặp lại sai lầm của Chelsea với Pochettino

Bởi lẽ, vấn đề của MU hiện nay không chỉ nằm ở chiếc ghế huấn luyện, mà còn ở cách một CLB giàu tiền bạc và tham vọng xây dựng đội bóng.

Chelsea và MU: Hai dự án lớn trong vòng xoáy bất ổn

MU đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Pochettino trong trường hợp quyết định sa thải Michael Carrick. HLV người Argentina hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Vì vậy, khả năng ông trở lại Premier League không đơn thuần là câu chuyện tìm kiếm một công việc mới, mà còn liên quan đến việc giải quyết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Pochettino không phải cái tên xa lạ với MU. Ông từng được cân nhắc trước khi đội bóng bổ nhiệm Erik ten Hag và cũng từng nằm trong danh sách ứng viên sau đó. Kinh nghiệm tại Tottenham, khả năng phát triển cầu thủ trẻ và triết lý pressing khiến nhà cầm quân này có những phẩm chất phù hợp với tham vọng tái thiết Old Trafford.

Tuy nhiên, Chelsea là lời nhắc nhở rằng một HLV có hồ sơ tốt không đồng nghĩa với việc sẽ thành công trong một bộ máy thiếu ổn định.

Hè 2023, Pochettino đến Stamford Bridge với nhiệm vụ khôi phục một đội bóng vừa kết thúc Premier League ở vị trí thứ 12. Todd Boehly và Clearlake Capital đầu tư hàng tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng, đưa về hàng loạt cầu thủ trẻ với kỳ vọng xây dựng một tập thể có thể cạnh tranh lâu dài.

Song, Chelsea nhanh chóng bộc lộ nghịch lý: đội hình đắt giá lại thiếu kinh nghiệm, thiếu thủ lĩnh và chưa có sự kết nối cần thiết.

Pochettino được kỳ vọng giải quyết những vấn đề đó, nhưng bản thân cũng không có tiếng nói quyết định trong toàn bộ chiến lược xây dựng đội hình. Những bất đồng về chuyển nhượng, quyền hạn của HLV và định hướng phát triển khiến hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Đáng chú ý, Chelsea chia tay Pochettino tháng 5/2024 dù đội bóng kết thúc mùa giải bằng năm chiến thắng liên tiếp, vươn lên vị trí thứ sáu và giành vé dự cúp châu Âu. Thực ra, tương lai của nhà cầm quân Argentina trở nên bất ổn từ trước cuộc họp tổng kết mùa giải. Những người có tiếng nói lớn trong bộ máy điều hành, đặc biệt là đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali, không hoàn toàn thống nhất về việc tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

MU cũng đối mặt với vấn đề tương tự Chelsea. Nhà Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát CLB, trong khi tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe phụ trách các hoạt động bóng đá. Cách phân chia quyền lực này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của từng bên, đặc biệt khi đội bóng sa sút: Ai thực sự có tiếng nói quyết định và ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng?

Cả hai đội bóng đều có tiềm lực tài chính, tham vọng trở lại đỉnh cao và từng kỳ vọng một bộ máy quản trị mới sẽ tạo ra sự thay đổi. Nhưng tiền bạc không thể thay thế một chiến lược thống nhất.

Khi những người điều hành ít hiểu biết về bóng đá mà lại nhiều cơ quan tham mưu, HLV rất dễ trở thành người phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề của cả guồng máy.

Muốn Pochettino thành công, CLB cần thay đổi guồng máy

Pochettino có thể thay đổi MU, nhưng ai thay đổi MU cho Pochettino?

Một trong những bất đồng lớn nhất giữa Pochettino và Chelsea nằm ở chính sách chuyển nhượng. HLV người Argentina muốn có thêm những cầu thủ giàu kinh nghiệm để cân bằng đội hình trẻ. Trong khi đó, ban lãnh đạo ưu tiên những tài năng trẻ có khả năng phát triển và giá trị chuyển nhượng trong tương lai.

Pochettino cũng muốn giữ Conor Gallagher và Trevoh Chalobah, nhưng Chelsea cân nhắc khả năng bán những cầu thủ trưởng thành từ học viện để cải thiện tình hình tài chính. Điều này cho thấy sự xung đột giữa mục tiêu chuyên môn của HLV và cách ban lãnh đạo nhìn nhận giá trị tài sản của cầu thủ.

MU đứng trước bài toán tương tự. Đội bóng cần bổ sung những nhân tố đủ sức tạo ra khác biệt ngay lập tức, nhưng đồng thời phải duy trì cơ hội phát triển cho những tài năng như Kobbie Mainoo.

Nếu chỉ chạy theo những bản hợp đồng đắt giá, MU có thể tiếp tục tạo ra một đội hình chắp vá. Ngược lại, nếu quá chú trọng trẻ hóa, họ sẽ thiếu những thủ lĩnh đủ khả năng đưa đội bóng vượt qua áp lực cạnh tranh danh hiệu.

Vấn đề không nằm ở việc mua ngôi sao hay phát triển cầu thủ trẻ, mà là xây dựng một chính sách nhân sự có tính liên tục. HLV, giám đốc thể thao và bộ phận tuyển dụng phải cùng hiểu đội bóng cần chơi như thế nào, cần những kiểu cầu thủ nào và đâu là mục tiêu trong ba đến năm năm tiếp theo.

Đây cũng là thách thức đối với bộ máy INEOS, với Omar Berrada và Jason Wilcox giữ những vai trò quan trọng trong điều hành bóng đá. Nếu Pochettino được bổ nhiệm, ông cần được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng đội hình, thay vì chỉ nhận một tập thể do người khác lựa chọn rồi phải chịu trách nhiệm về kết quả.

Pochettino chưa chắc giúp MU thoát khỏi khủng hoảng.

Mô hình một CLB vận hành độc lập với HLV không phải sai. Manchester City hay Liverpool từng cho thấy tầm quan trọng của bộ máy tuyển dụng và định hướng thể thao ổn định. Nhưng mô hình ấy chỉ hiệu quả khi những người đứng sau có đủ năng lực và thống nhất về triết lý với Guardiola và Klopp. Điều đó không hề tồn tại ở Chelsea thời Pochettino và MU hiện giờ..

Pochettino cũng không phải không có những hạn chế. Ông từng giúp Tottenham vào chung kết Champions League, phát triển nhiều cầu thủ trẻ và đưa Chelsea tiến bộ ở giai đoạn cuối mùa 2023/24. Tuy nhiên, ông cần thời gian, sự ủng hộ và một đội hình phù hợp với cách chơi của mình. MU có sẵn sàng trao những điều đó hay không?

Quãng thời gian ở Chelsea không cho thấy Pochettino thiếu năng lực dẫn dắt một đội bóng lớn. Trái lại, dù thành tích của Chelsea dần cải thiện, ông vẫn phải ra đi vào năm 2024 vì bất đồng với ban lãnh đạo. Câu chuyện cho thấy một HLV không chỉ cần kết quả tốt trên sân mà còn phải có sự đồng thuận với giới chủ để tiếp tục công việc.

MU có thể mời Pochettino, nhưng không thể chỉ hy vọng ông sẽ giải quyết mọi vấn đề tại Old Trafford. Nếu INEOS vẫn chưa xác định được chiến lược nhân sự, quyền hạn của HLV và lộ trình phát triển dài hạn, việc thay Carrick bằng Pochettino có nguy cơ chỉ là một lần đổi người nữa trong vòng luẩn quẩn của đội bóng.