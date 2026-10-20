MU có nguy cơ mất Conte vào tay Juventus

Conte được liên hệ với ghế HLV trưởng MU trong thời gian gần đây.

Theo SPORTbible ngày 19/10, Juventus đang cân nhắc tái hợp HLV Antonio Conte trong bối cảnh Luciano Spalletti chịu sức ép sau thất bại 0-3 trước Lazio. Thông tin xuất hiện khi MU cũng được liên hệ với Conte để thay thế Michael Carrick.

Sau trận hòa Leeds United 1-1 ở vòng 7 Premier League, MU mới giành 7 điểm, trải qua khởi đầu tệ nhất tại giải VĐQG Anh kể từ năm 1986. Carrick tiếp tục chịu sức ép khi đội bóng chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Theo TuttoMercatoWeb, Juventus xem Conte là một trong những phương án thay Spalletti. Một bộ phận CĐV đội bóng thành Turin cũng hô vang tên cựu HLV sau thất bại trước Lazio.

Conte từng giúp Juventus giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp giai đoạn 2011-2014. Ông hiện chưa nhận công việc mới sau khi chia tay Napoli cuối mùa trước.

Nhà báo Daniele Fisichella nhận định Juventus có lợi thế hơn MU nếu hai CLB cùng tiếp cận Conte. "Tôi nghĩ Conte sẵn sàng nhận lời nếu MU liên hệ. Tuy nhiên, Juventus vẫn là lựa chọn ông ấy ưu tiên", Fisichella chia sẻ trên talkSPORT.

Theo nhà báo người Italy, Conte vẫn sống tại Turin và có tình cảm đặc biệt với Juventus. Khả năng trở lại đội bóng cũ vì thế được đánh giá cao.

Dù vậy, Conte không loại trừ khả năng trở lại Premier League. Fisichella cho biết hoàn cảnh gia đình của chiến lược gia 57 tuổi đã thay đổi, giúp ông linh hoạt hơn khi cân nhắc làm việc ở nước ngoài.

Conte từng vô địch Premier League cùng Chelsea mùa 2016/17, đồng thời giành nhiều danh hiệu quốc nội với Juventus, Inter Milan và Napoli. Tuy nhiên, Champions League vẫn là danh hiệu ông chưa chinh phục trên cương vị HLV.

Tại Old Trafford, Carrick đang đối mặt sức ép lớn sau chuỗi kết quả thất vọng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU chưa đưa ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Anh.

MU cũng chưa xác nhận tiếp xúc với Conte. Nếu Juventus đẩy nhanh kế hoạch thay HLV, đội bóng thành Manchester có thể mất một ứng viên giàu kinh nghiệm trước khi quyết định tương lai Carrick.